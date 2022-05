Incontra Eden della quarta stagione di Stranger Things e l’attore che la interpreta

**Attenzione – Spoiler per Stranger Things Stagione 4 in arrivo**

Cose più strane La stagione 4 ha una miriade di nuovi volti da conoscere, inclusa la breve apparizione di Eden.

Spieghiamo in chi si trova Eden Cose più strane Stagione 4, presentarti l’attore che la interpreta e delineare l’intero cast coinvolto nella stagione in corso.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Chi è Eden nella quarta stagione?

Eden è stata presentata come la sorella maggiore di Suzie Bingham che faceva da babysitter ai suoi turbolenti fratelli.

Quando Will, Jonathan, Mike e Argyle visitano la casa di Suzie ed Eden, lei li indica rapidamente in direzione di Suzie mentre insegue i suoi fratelli.

Mentre Will, Jonathan, Mike e Suzie rintracciano Eleven e il progetto Nina, Eden e Argyle tornano al suo furgone delle pizze per fumare marijuana.

Incontra Audrey Holcomb

Audrey Holcomb interpreta l’Eden Cose più strane e appare solo nell’episodio 6, intitolato Capitolo sei: La guida.

La carriera di attore di Holcomb è iniziata nel 2015 con il corto Cuori Musicali e l’attore ha realizzato una serie di cortometraggi successivi fino al 2021.

Cose più strane è il primo ruolo importante dell’attore e la personalità data a Eden ha lasciato un’impressione duratura sui fan.

Holcomb ha anche il film Ciliegia americana in cantiere, che è attualmente in fase di post-produzione e dovrebbe uscire nel 2023.

Incontra il cast di Stranger Things Stagione 4

Cose più strane La stagione 4 vedrà i soliti sospetti tornare per un’altra sinistra avventura in Hawkins, inclusi i seguenti attori e personaggi principali:

Winona Ryder come Joyce Byers

come Joyce Byers Davide Porto come Jim Hopper

come Jim Hopper Finn Wolfhard come Mike Wheeler

come Mike Wheeler Millie Bobby Brown come Undici

come Undici Gaten Matarazzo come Dustin Henderson

come Dustin Henderson Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair

come Lucas Sinclair Natalia Dyer come Nancy Wheeler

come Nancy Wheeler Charlie Heaton come Jonathan Byers

come Jonathan Byers Matteo Modine come Martin Brennero

come Martin Brennero Noè Grappa come Will Byers

come Will Byers Sadi Lavello come Max Mayfield

come Max Mayfield Joe Keyer come Steve Harrington

I fan avranno ormai notato che Matthew Modine è tornato per la stagione 4 e Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman sono diventati personaggi abituali della serie.

La stagione 4 accoglie anche nuove aggiunte al cast che abbiamo delineato di seguito:

Jamie Campbell Bower

Eduardo Franco

Giuseppe Quinn

Robert Englund

Tom Wlaschiha

Nikola Duricko

Joel Stoffer

Sherman Augusto

colorante muratore

Tyner che corre

Joe Chrest

Di Jo Craig

Stranger Things Stagione 4 Parte 1 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, confermata la quinta stagione di Stranger Things: ecco tutto ciò che sappiamo finora