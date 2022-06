Incerti su Dakota Johnson, i devoti di Jane Austen esprimono apprensione per l’adattamento di “Persuasion” di Netflix

Qualunque Jane Austen fan sarebbe felice di vedere uno dei suoi romanzi trasformato in un film. Ma alcuni fan di Jane Austen non sono contenti del suo adattamento moderno romanzo finale Persuasione. il film uscirà 15 luglioma fino ad allora, i devoti di Jane Austen l’hanno fatto apprensioni espresse sul rifacimento del romanzo.

Un famoso attore americano, Dakota Johnsoninterpreterà il personaggio principale, Anna Elliot. Incontra l’amore della sua vita dopo diversi anni e ora deve decidere cosa vuole. Anne è intelligente, divertente e, soprattutto, ha a personalità stratificata. Ha molto di più in lei oltre al suo fascino e alla sua personalità divertente. E i fan della Austen ritengono che Dakota non sia la scelta giusta.

I devoti di Jane Austen esprimono apprensione per la modernizzazione della persuasione

Ogni amante di Jane Austen saprebbe che era/è famosa per il descrizioni e per far emergere la personalità interiore dei personaggi. Stanno facendo un confronto diretto tra Dakota e Anne nel libro. I fan lo sono non sono sicuro se i creatori del film hanno capito la vera essenza del personaggio.

Leggi anche: Dopo Bridgerton, Regency Britain torna su Netflix con Dakota Johnson, ridefinendo Jane Austen

Su Reddit, recentemente c’è stata una discussione sullo stesso. Gli amanti della Austen esprimono apprensione per il rifacimento del romanzo classico Persuasione. I fan pensano che l’aspetto esteriore di Dakota sia buono, ma il personaggio secondo il libro non è così attraente. Pertanto, è un errore per scegliere Dakota Johnson.

Commento dalla discussione Il commento di ThinMint70 dalla discussione "NETFLIX sta rifacendo Persuasions".

Uno di loro è a favore del Versione 1995 protagonista Radice di Amanda e Cerve Ciaranperché era la perfezione.

Commento dalla discussione Il commento di ThinMint70 dalla discussione "NETFLIX sta rifacendo Persuasions".

Entrambi i personaggi principali del libro non sanno cosa sta facendo l’altro negli ultimi 8 anni. I lettori devono andare avanti e indietro per tenere traccia. C’è un enorme divario tra questi due. I fan non sono sicuri se la versione moderna di Persuasione l’adattamento potrebbe abbastanza catturare quel divario.

Commento dalla discussione Il commento di ThinMint70 dalla discussione "NETFLIX sta rifacendo Persuasions".

L’altro ha sostenuto questa idea e dice che il tensione tra questi due era perché non potevano parlarsi. Non sono sicuri che il film moderno possa catturare quell’essenza del tema.

Commento dalla discussione Il commento di ViciousValentine dalla discussione "NETFLIX sta rifacendo Persuasions".

Anche se ci sono stati molti adattamenti cinematografici di romanzi classici prima, i devoti di Jane Austen non sono sicuri che il creatore abbia avuto l’idea del personaggio. L’intera discussione rappresenta apprensione perché non vogliono che nessuno rovini il loro classico preferito. Cosa hai da dire a riguardo? Sei anche tu una fan di Jane Austen?

Il post Incerto su Dakota Johnson, Jane Austen Devotees Express Apprehensions sull’adattamento “Persuasion” di Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.