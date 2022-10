In vista di “Spare” di Harry, un’altra pubblicazione reale fa luce sull’infanzia trascurata del principe Harry e del principe William

Il principe Harry, con il suo prossimo libro di memorie, ha già dato i nervi alla monarchia britannica. In aggiunta a ciò, un’altra pubblicazione reale ha recentemente chiamato i reali anziani per aver ritratto come le loro vite hanno influenzato i principi più giovani. In mezzo al tanto atteso romanzo intitolato Spare, ecco un altro pezzo di un esperto reale che ha portato a notare come erano le vite del principe Harry e del principe William.

L’esperta reale Kate Nicholl ha recentemente pubblicato un libro, che sembra pieno zeppo di alcune delicate storie sconosciute sulla famiglia reale. Di nome The New Royals: l’eredità della regina Elisabetta e il futuro della corona, il libro ha raggiunto i sudditi del Regno all’inizio di questo mese il 4 ottobre. Come suggerisce il nome, fa luce sui minimi dettagli dei primi anni del governo della regina Elisabetta e delle sue conseguenze. Ecco un estratto dal libro che ci ha fatto riflettere.

Come la genitorialità di Charles sia costata un po’ troppo al principe Harry e al principe William

Nessuno è a conoscenza della tragica morte della principessa Diana e dell’effetto insidioso che ha avuto sulla famiglia. Non sarebbe sbagliato dire che la famiglia disfunzionale ne risente ancora oggi. Tuttavia, in passato, la principessa ha lasciato i suoi due figli in crescita per mano del padre, Charles. Il libro recita: “Con un fitto programma di lavoro e Camilla ora una priorità nel suo diario privato, Charles riponeva troppa fiducia in William e Harry per prendersi cura di se stessi“.

Narrando un’istanza per giustificare lo stesso, Kate ha scritto un aneddoto dopo la sua audace dichiarazione. I ragazzi erano il più delle volte in sospeso all’apice della loro adolescenza. Entrambi i fratelli avevano fondato un club chiamato “Club H” a Highgrove. Questo era il fulcro delle loro feste sontuose e cene stravaganti e amichevoli. impotente, Harry aveva preso l’abitudine di bere e fumare sigarette solo all’età di 17 anni.

LEGGI ANCHE: Una condizione: il principe Harry e Meghan Markle devono seguire QUESTO per essere all’incoronazione reale di re Carlo

Di conseguenza, molti che erano meno infastiditi non hanno causato alcun problema. Tuttavia, quando un aiutante delle autorità locali ha colto un capriccio di marijuana dall’interno della locanda, “Harry veniva spesso beccato.” Anche allora, i ragazzi finirebbero infatti per chiamare il battaglione di sicurezza reale invece di padre Charles poiché non era mai in giro.

Questa era solo la punta dell’iceberg di ciò che il libro sta cercando di trasmettere. Hai letto la storia? Qual è la tua opinione su questioni così cruciali?

Il post Ahead of “Spare” di Harry, un’altra pubblicazione reale fa luce sull’infanzia trascurata del principe Harry e del principe William è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.