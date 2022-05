In vista dell’uscita di “Hustle”, la commedia sportiva di 26 anni di Adam Sandler continua nella Top 10 di Netflix

Adam Sandler è uno dei ragazzi più divertenti del settore. Da tempo fa ridere il mondo intero con i suoi film trent’anni e fa stand-up da quando era giusto 17! Quindi, se c’è qualcuno nell’industria cinematografica che sa cosa piace alla gente e di cosa rideranno, deve essere Adam Sandler.

Probabilmente è per questo che i suoi film sono più rivisibili di qualsiasi altro attore. La sua commedia e le sue battute trascendono il tempo e persino i decenni. E poche settimane prima dell’uscita del suo nuovo film Netflix Original, una vecchia commedia sportiva di Adam è di tendenza nella top 10. Scopri quale di seguito.

Adam Sandler è già in trend su Netflix

Il mondo intero sta aspettando o Adam per tornare sui loro schermi con il suo film drammatico sportivo Attività febbrile su cui esce 3° Giugno. Tuttavia, i fan sfegatati di Sandler non potevano aspettare così a lungo. Ecco perché hanno guardato un vecchio classico degli attori.

Da quasi tre settimane ormai, Felice Gilmoreche è stato rilasciato per la prima volta nel 1996, è andato di moda Le prime 10 classifiche di Netflix.

Di cosa parla il film?

In Felice Gilmoreun uomo con un nucleo duro e aggressivo e un centro sorprendentemente morbido, Adam Sandler recita in una delle sue esibizioni più divertenti. Gilmore è costretto a inventare $ 270.000 dopo aver appreso che sua nonna ha perso la casa a causa delle tasse non pagate.

Gilmore non può pattinare per un centesimo, nonostante il fragoroso colpo di schiaffo del folle giocatore di hockey, e quindi cerca altri modi per generare soldi per la sua adorata nonna. Happy scala le classifiche del circuito del golf sotto la guida di “Chubbs”, un ex giocatore di golf professionista che ha perso la mano a causa di un alligatore.

Anche dopo quasi 26 anniil film rimane un ottimo orologio per tutta la famiglia ed è un film che dovresti assolutamente provare.

Altri sulla lista

Dominare la top 10 per la seconda settimana consecutiva è Ultimo annoseguito da Un abbinamento perfetto e Nostro padre in secondo e terzo posto, rispettivamente.

Adam si è esibito per l’ultima volta in una performance stellare con Gemme non tagliate e Attività febbrile fa il suo ritorno a ruoli seri dopo Hubie Halloween.

Siete entusiasti di rivedere Adam Sandler in un ruolo serio? Fateci sapere nei commenti.

