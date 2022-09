In the Dark star Casey Deidrick età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Abbiamo appena avuto il nostro ultimo assaggio di serie CW di grande successo con l’uscita di Al buio stagione 4 su Netflix, il 13 settembre, ma non siamo ancora pronti a dire addio agli attori e ai personaggi dello show. Casey Deidrick è uno degli OG dello show e non sappiamo voi, ma volevamo sapere tutto quello che c’era su di lui ora che non interpreterà più Max Parish nella serie di successo.

Se anche tu volevi saperne di più su di lui, non cercare oltre perché abbiamo tutto ciò che devi sapere sull’attore qui sotto!

Nell’era oscura la star di Casey Deidrick

L’attore, che interpreta Max Parish nella serie di successo Nell’oscurità ha 35 anni. È nato il 25 aprile 1987 a Santa Clara, California, Stati Uniti.

Altezza di Casey Deidrick

Santo cielo, Casey Deidrick è alto! Secondo la pagina della biografia di IMDb dell’attore, si trova a 1,95 m, che è sul punto di essere alto 6 piedi e 4 pollici, ma altri siti affermano che l’attore è molto più alto. Con alcuni siti che affermano che l’attore è alto 6 piedi e 5 piedi e persino 5 piedi 6 pollici.

Instagram di Casey Deidrick

Se volevi dare il Nell’oscurità star un seguito su Instagram, lo trovate sulla piattaforma social sotto il manico “@caseydeidrick“. Troverai un sacco di scatti dell’attore allo stato brado, mentre si gode un giro in moto, si coccola con il suo cagnolino e tante foto del dietro le quinte da divorare dal set della serie di successo.

In the Dark gli altri ruoli della star Casey Deidrick

Ti chiedi da dove altro potresti riconoscere l’attore? Bene, secondo IMDb, la star di 35 anni ha 24 crediti di recitazione al suo nome, quindi ci sono molti ruoli in cui potresti averlo individuato. La maggior parte, tuttavia, lo riconoscerà dai suoi ruoli in serie TV come Guidato (2018), Lupo adolescente (2017), Occhio Caramella (2015), e Giorni delle nostre vite (2009).

Più recentemente l’attore ha recitato in:

Una damigella d’onore molto allegra (2021)

Nell’oscurità (2021)

Pittore (2020)

Adesso Apocalisse (2019)

Giorni da cane (2018)

Per vedere la filmografia completa dell’attore – clicca qui!

Chi è la ragazza di Casey Deidrick?

Secondo Incontri celebritàil Nell’oscurità star, esce con Jahan Yousaf. La coppia sta insieme da circa 9 anni dopo aver iniziato la loro relazione nel 2013. La ragazza di Casey è una produttrice musicale e metà del duo musicale Krewella.