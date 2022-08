In the Dark la stagione 4 non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Come per molti spettacoli provenienti da The CW, Nell’oscurità si concluderà quest’estate con la sua quarta e ultima stagione. Il dramma poliziesco è stato uno dei preferiti dai fan sin dalla sua prima stagione e coloro che aspettano di vedere come andrà a finire vogliono sapere quando Nell’oscurità la stagione 4 arriva su Netflix.

Nell’ultima stagione della serie, Murphy si ritrova in prigione e coinvolta, ancora una volta, in un altro giro di droga per rimanere in vita. Stranamente, essere nel bel mezzo del pasticcio alla fine la aiuta a concludere un accordo durante il suo processo, dove la stagione si scalda davvero verso la fine del gioco.

Anche se Murphy ha preso molte, molte decisioni sbagliate in quattro stagioni di Nell’oscurità, speriamo ancora di vederla redimersi e dimostrare che non è così grave come le circostanze in cui è finita. Per lo più, vogliamo una vita più facile per il suo cane guida, Pretzel.

Sfortunatamente, dovrai aspettare ancora un po’ per vedere i tanti colpi di scena Nell’oscurità la stagione 4 si svolge. L’ultima stagione non arriverà su Netflix nell’agosto 2022 poiché non è stata inclusa nell’elenco completo delle nuove versioni. Ma ora sappiamo quando arriveranno gli episodi finali su Netflix!

In the Dark Aggiornamenti sul rilascio della stagione 4

Secondo TV Line, The CW manderà in onda la finale della serie Nell’oscurità lunedì 5 settembre alle 9/8c dopo il finale di serie di Roswell, Nuovo Messico. Sarà una serata agrodolce sulla rete quando due serie preferite dai fan si saranno concluse per l’ultima volta.

Perché Nell’oscurità la stagione 4 termina il 5 settembre, possiamo aspettarci che l’ultima stagione arrivi su Netflix otto giorni dopo Martedì 13 settembre. Le nuove stagioni delle serie di The CW che rientrano nell’ormai defunto accordo di streaming arrivano su Netflix otto giorni dopo i loro finali televisivi.

È uno degli ultimi spettacoli di The CW che sono stati cancellati in blocco per portare la sua ultima stagione su Netflix. Dinastia la stagione 5 arriverà anche su Netflix più avanti a settembre. Il flash e Riverdale, che tornano per le ultime stagioni nel 2023, hanno ancora un altro anno rimasto.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie televisive e aggiornamenti da Netflix Life!