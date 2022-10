“In realtà non sapevo…”- Billie Eilish una volta disse come non poteva riconoscere Taylor Swift in una delle sue canzoni preferite

Billie Eilish è uno degli artisti più influenti della nostra generazione. Negli ultimi tempi, l’importanza di Billie nell’industria musicale è aumentata notevolmente. Gode ​​di un enorme seguito di fan in tutto il mondo, ma è una fan di Justin Bieber AKA a irriducibile credente. Più e più volte, ha espresso il suo amore per le canzoni di Justin. Tuttavia, lo sai che il Bello cantante è anche un grande fan di Taylor Swift? Per quanto strano possa sembrare, uno dei Le canzoni d’infanzia preferite di Billie sono state cantate da Taylor Swift, ma il primo non lo sapeva fino ad ora.

Ogni tanto Billie e Taylor si sono apprezzate per il loro lavoro. I due condividono una reciproca ammirazione. Taylor ha iniziato la sua carriera molto prima di Billie, quindi senza dubbio è cresciuta ascoltando molte canzoni cantate dal cantante Lover. E la cantante di Bad Guy una volta ha rivelato la sua canzone d’infanzia preferita e come non sapeva che fosse quella di Taylor. Ma qual era quella canzone? Scopriamolo.

Billie Eilish non sapeva che la sua canzone preferita fosse di Taylor Swift fino ad ora

Taylor Swift è un artista influente. Con una carriera che dura da oltre un decennio, Swift ha influenzato tantissime persone in tutto il mondo. In precedenza, anche Billie Eilish aveva ammesso il suo amore per la cantante di You Belong With Me. In uno degli episodi del suo podcast, “Radio io e papà” quale il Bello la hitmaker corre con suo padre, Patrick O’Connell, la cantante ha parlato di una delle sue canzoni preferite della sua infanzia, “Immagine da masterizzare”, una canzone dall’album di debutto di Taylor Swift.

Mentre Billie ha espresso quanto le piacesse la canzone, ha anche detto che non aveva idea che fosse la canzone di Taylor. Il cantante vincitore del Grammy ha rivelato: “Adoravo questa canzone quando avevo 4 anni, no, probabilmente più vecchia di quella. Probabilmente come 6. In realtà non sapevo che fosse Taylor Swift fino a quest’anno.”

Eilish ha aggiunto come non sapesse cosa Immagine da bruciare era circa e ha ammesso in modo esilarante che sentiva che Taylor stesse parlando di masterizzare un CD. Altrove nell’episodio, il Cattivo ragazzo la cantante ha anche detto di amare il modo in cui era country la canzone.

Di recente, Taylor Swift ha pubblicato il suo ultimo album, Midnights, mentre è appena uscita dal suo tour Happier Than Ever e, secondo quanto riferito, ha un nuovo fidanzato.

Hai ascoltato Picture to Burn di Swift? Ti piace come Eilish? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

