In questo giorno del 2021, Bo Burnham ha rilasciato “Inside” e ha cambiato il gioco per sempre

In questo giorno del 2021, Bo Burnham ha pubblicato uno dei più grandi speciali comici di tutti i tempi sulla piattaforma di streaming Netflix, intitolato semplicemente “Inside”.

Questa volta l’anno scorso, il mondo era ancora attanagliato dalla pandemia di Coronavirus in corso e molti di noi si chiedevano se saremmo mai riusciti a uscire di nuovo dai nostri vari blocchi nel mondo reale. Per fortuna, una figura simile a Gesù è emersa dall’oscurità per portare luce, risate e lacrime a tutte le nostre vite, l’unico e solo Bo Burnham.

Come disclaimer, sono un grande fan di Bo Burnham e ho seguito la sua carriera per la maggior parte di un decennio dal suo inizio su YouTube ai tour nelle arene piene. Non si tratta quindi di un’analisi neutra di “Inside”, ma piuttosto di una celebrazione di un genio creativo e di uno speciale che rimane uno dei migliori titoli dell’intera piattaforma Netflix, un anno dopo.

Lo speciale Inside di Bo Burnham compie un anno

Il 30 maggio 2021, Netflix ha pubblicato l’ultima commedia speciale di Bo Burnham “Inside” per lo streaming in tutto il mondo e, non sorprende che lo speciale sia diventato un successo globale quasi dall’oggi al domani.

Lo speciale, come si descrive Bo, è un po’ dappertutto, ma ciò non ha impedito né ai vecchi fan di Bo né ai nuovi arrivati ​​del suo stile comico di inondare i social media con le loro stesse canzoni che ne cantavano le lodi.

A partire da maggio 2022, lo speciale mantiene un eccezionale 8,6/10 su IMDB, con punteggi rispettivamente del 94% e del 93% su Rotten Tomatoes’ Tomatoes e valutazione media del pubblico. I critici sono stati ugualmente sbalorditi da “Inside” con cinque stelle su cinque date da The Guardian e una valutazione A da IndieWire tra molte, molte altre.

“Vai avanti, medita sulle fondamenta della tua intera esistenza quotidiana. Scrivendo questo, sono parte del problema. Eppure eccoci qui. (Avviso sui contenuti: se questa fosse una recensione tipica, darei Dentro un UN- per la sua straordinaria originalità e potente pathos. Il “meno” è per avermi messo in contatto, temporaneamente, con la mia vita interiore”. – Kristen Baldwin, tramite Entertainment Weekly.

Come per ogni singolo dei suoi speciali, le canzoni e gli spettacoli teatrali di Bo, vero nome Robert Pickering Burnham, sono eccezionali, orecchiabili e pieni di testi incredibilmente profondi.

Tuttavia, non siamo solo noi a pensare che “Inside” presentasse alcune canzoni davvero fantastiche. In effetti, l’album “The Songs” che è stato pubblicato insieme allo speciale comico ha raggiunto la posizione numero uno nella Billboard statunitense e ha trascorso 50 settimane nelle classifiche altamente competitive!

Secondo RIAA, l’album ha anche ricevuto la certificazione Gold per aver venduto 500.000 unità, un risultato straordinario per qualsiasi musicista comico, per non parlare di un’intera raccolta di brani da un unico speciale.

Cosa rende “Inside” così speciale?

“Inside” è molto più di una raccolta di canzoni orecchiabili che commentano questioni politiche, sociali e personali nella vita di Bo, è una performance narrativa che commuove sinceramente gli spettatori.

La capacità di Bo di scherzare, eseguire, dirigere e modificare con successo contenuti su questioni attuali con anni di senno di poi e analisi è qualcosa che mi colpisce particolarmente; anche dopo un anno intero e innumerevoli riviste nel corso di quel tempo.

Canzoni e battute allo stesso modo sono incentrate su momenti particolari della vita di questo comico isolato, ma nel corso dello speciale si sviluppa una storia che in qualche modo commenta l’atto di scrivere quelle canzoni e quelle battute… e la ‘meta-ness’ di esso tutto funziona così bene.

È interessante notare che la velocità con cui Bo è in grado di analizzare un momento particolare e contrastare con un suo jab, che spesso è a sue spese in “Inside”, può essere uno dei motivi per cui alcuni dei suoi contenuti YouTube più visti è ‘compilazioni diaboliche’… Essere arguti è una cosa, ma combinalo con mesi di pianificazione e otterrai uno speciale comico che resisterà alla prova del tempo.

Poi c’è il valore emotivo che è legato allo speciale “Inside”, che ritrae un genio creativo che perde lentamente la testa in isolamento. Quasi tutti noi avremmo lottato a un certo punto con la salute mentale durante i blocchi legati al Coronavirus in tutto il mondo, anche se alcuni di noi sono troppo testardi per ammetterlo pubblicamente.

“Dentro”, per milioni di altri spettatori, è stata la prima volta che i nostri pensieri sulle circostanze attuali sono stati espressi in un modo sensato e correlato ai nostri conflitti interni. Forse tutte le espressioni di problemi di salute mentale e soluzioni dovrebbero essere sulla melodia boppy di un jingle di Bo Burnham?

Certo, ci saranno alcuni spettatori che disprezzano e ridono di uno speciale comico che ha qualsiasi tipo di peso emotivo nelle nostre vite – che pensano che “Dentro” sia un contenuto che non potrebbe avere implicazioni nel mondo reale su chi sei.

Tuttavia, sia Bo che la sua stravaganza pandemica rimarranno per sempre un posto speciale nel cuore di ogni fan della commedia. Le canzoni sono ancora fantastiche, le battute continuano a finire, la produzione stupisce ancora e, soprattutto, lo speciale rimane esattamente quello… Speciale.

