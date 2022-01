In From the Cold le location illusorie delle riprese potrebbero sorprenderti

Un mese dopo l’inizio del nuovo anno e Netflix ci ha già dato così tanti film e programmi da divorare.

Indipendentemente dal tuo genere, c’è stato qualcosa da amare e, ancora una volta, la piattaforma di streaming ha dimostrato di essere importante nel sostenere le produzioni internazionali.

Uno degli ultimi a richiedere la nostra attenzione è In From the Cold. Creata da Adam Glass, la serie originale è uscita sugli schermi venerdì 28 gennaio 2022 e segue una madre americana che si confronta con la sua vita passata come spia russa. Dopo che la CIA scopre il suo segreto, deve tornare a una vita di pericoli e intrighi per salvare la sua famiglia.

Gli spettatori stanno correndo attraverso gli episodi e, mentre lo fanno, alcuni non possono fare a meno di pensare ai luoghi delle riprese. Con questo in mente, consideriamo dove è stato girato In From the Cold…

In From the Cold le location delle riprese

In From the Cold è stato girato interamente a Madrid, in Spagna.

La capitale spagnola è stata a lungo una destinazione popolare per le riprese e coloro che sono coinvolti nella serie saranno consapevoli di quanto sia importante il ruolo della città all’interno della narrazione.

Tuttavia, il fatto che l’intera produzione sia stata girata lì può sorprendere considerando che un’ambientazione essenziale era Mosca, la capitale della Russia.

Invece di girare il mondo e aumentare il budget, la troupe ha fatto del suo meglio per far passare le località di Madrid come Mosca, creando l’illusione di essere a Madrid un minuto e Mosca il prossimo nonostante non avesse mai lasciato la Spagna.

Inizialmente le riprese del progetto dovevano iniziare a marzo 2020, ma sono state ritardate in risposta alla pandemia di COVID-19. Alla fine hanno iniziato a girare a Madrid nel febbraio 2021 e le riprese sono durate 14 settimane, concludendosi a maggio.

Hanno beneficiato dell’avere un team tecnico nella loro città natale e il pubblico può finalmente godersi ciò che hanno ottenuto.

Altri film e spettacoli girati a Madrid

Come accennato, Madrid è un luogo popolare per i registi e puoi dare un’occhiata a un rapido elenco di titoli popolari che sono stati girati lì di seguito:

Tutto su mia madre

Assassin’s Creed

L’ultimatum di Bourne

Ragazze via cavo

Dalla Russia con amore

L’impossibile

Rapina di denaro

Gli altri

Labirinto di Pan

Quantum di consolazione

Terminator: Destino Oscuro

“Mi è piaciuto molto l’intero processo

Durante una conversazione con CBR, Cillian O’Sullivan (che interpreta Chauncey) ha parlato dell’elemento più appagante del lavorare alla serie.

“Ritirare quegli strati, per me, è stato molto divertente”, ha spiegato. “Mi è piaciuto molto l’intero processo e il viaggio come attore. Sembra una cosa da cliché da dire, ma l’ho fatto davvero.

Allo stesso modo, Charles Brice (Chris) ha fatto eco a questo sentimento durante la stessa intervista:

“Stiamo più o meno dicendo la stessa cosa, ma è quell’elemento umano che sento che questo show porta nel genere spionistico. Ti connetti ad esso. Sento che è facile per il pubblico connettersi perché ti offriamo personaggi reali, profondi e reali”.

In effetti, questo è un mondo che molti spettatori desidereranno rivisitare.

In From the Cold è ora in streaming su Netflix.

