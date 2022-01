In From the Cold il creatore anticipa la stagione 2 se la domanda dei fan è abbastanza alta

In From the Cold è l’ultima serie thriller di Netflix e vede come protagonista l’attrice russa Margarita Levieva mentre interpreta il ruolo di un’ex spia russa che viene ributtata con riluttanza nel mondo dello spionaggio.

La serie è stata presentata in anteprima il 28 gennaio e non ci è voluto molto perché i fan si facessero strada in tutti gli episodi e iniziassero a chiedere una seconda stagione.

Per aggiungere un po’ di carburante al fuoco della speranza, il creatore di In From the Cold ha recentemente parlato dei piani per la seconda stagione e oltre.

In Dal freddo | Rimorchio ufficiale | Netflix

In From the Cold data di uscita e trama

In From the Cold si è intrufolato su Netflix venerdì 28 gennaio 2022.

La serie segue Jenny Franklin, un’ex spia russa che ora vive come una normale madre americana.

Non c’è niente di mediocre in Jenny, però, poiché è stata vittima di un esperimento andato storto e ora vive con abilità soprannaturali.

Tuttavia, la vita pacifica di Jenny non dura a lungo poiché il suo segreto viene rivelato dalla CIA ed è costretta ad aiutare l’organizzazione a fermare una serie di crimini legati al suo passato per proteggere se stessa e la sua famiglia.

Netflix

In From the Cold il creatore parla delle possibilità della seconda stagione

In concomitanza con l’uscita di In From the Cold, il creatore dello show, Adam Glass, ha parlato con Looper della serie e del suo potenziale per espandersi nella stagione 2.

“Beh, dipende da te [the fans] per realizzarlo”, ha spiegato lo scrittore. “Di’ a tutti i tuoi amici e familiari di guardarlo in modo che possiamo arrivarci.”

Oltre a chiedere una reazione positiva, Adam Glass ha anche accennato al fatto che In From the Cold potrebbe avere un brillante futuro se lo spettacolo fosse ben accolto.

“Sappiamo già dove andrebbero la stagione 2 e persino la stagione 3”, ha detto Glass. “C’è una grande storia da raccontare qui e speriamo di avere la possibilità di continuare a raccontare quella storia”.

Netflix

In From the Cold i fan richiedono la stagione 2

Se la reazione dei fan sui social media è qualcosa su cui basarsi, Adam Glass dovrebbe avere poco di cui preoccuparsi poiché molti spettatori si sono rivolti a Twitter per chiedere la stagione 2, specialmente dopo il finale cliffhanger dell’episodio 8.

Un fan su Twitter ha scritto che In From the Cold è “molto buono e avvincente” e che “desideravano la stagione 2”.

Mentre un altro ha scritto: “In From the Cold su Netflix, 10/10. Spero che non lo annullino e facciano effettivamente una stagione 2″.

Questo fan ha aggiunto: “In From the Cold dovrebbe avere una stagione 2”

E alla fine, questo fan ha commentato:

In From the Cold è stato fantastico e ora ho bisogno della seconda stagione — 🔸️Shirl🔸️ (@fortitude_tv) 30 gennaio 2022

In From the Cold è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 28 gennaio 2022.

