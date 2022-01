In From the Cold è ora in streaming su Netflix: controlla il nostro cast, le recensioni, la trama e altro qui

I thriller sembrano essere il tema dell’anno 2022. Abbiamo avuto un sacco di thriller horror/misteriosi a gennaio e ad unirsi a loro c’è un altro thriller di spionaggio chiamato In Dal Freddo su Netflix. La serie ha alcuni nomi noti che girano dietro lo schermo. Ad esempio, Adam Glass (noto per CW’s Soprannaturale e il Chi) è lo scrittore e produttore dello spettacolo.

Diretto da Ami Canaan Mann e Birgitte Stærmose, Netflix Original è ora in streaming su Netflix. Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo; inclusi cast, recensioni, trama e altro ancora.

Qual è la trama In Dal Freddo su Netflix?

In Dal Freddo ruota attorno a un’ex spia russa, che è in vacanza in Europa con la figlia. Quando la CIA scopre che diversi omicidi sono stati commessi con la stessa tecnica usata da Jenny, la sua lealtà viene messa in discussione. Qualcuno sta usando abilità speciali simili alle sue, che ha acquisito grazie a un esperimento del KGB.

Jenny è ora costretta ad abbandonare il suo pensionamento e deve aiutarli a catturare questo assassino, altrimenti perderà la nuova vita e la famiglia che si è costruita.

Chi sono tutti in questa serie?

Ecco un elenco di tutti i membri del cast dell’originale Netflix:

Margarita Levieva nel ruolo di Jenny Franklin.

Cillian O’Sullivan nel ruolo di Chauncey.

Lydia Fleming nel ruolo di Becca.

Charles Brice come Chris.

Alyona Khmelnitskaya nel ruolo di Svetlana Petrova.

Stasya Miloslavskaya nel ruolo di Anya.

Lola Mae Loughran nel ruolo di Maddie Davis.

Amanda Bright nel ruolo di Ladonna Davis.

Jose Luis Garcia Perez nel ruolo di Felipe Calero.

Anastasia Martin come Faina Orlov.

In From The Cold Netflix Trailer

Netflix Geeked ha annunciato l’arrivo di questo nuovo thriller di spionaggio condividendo il trailer su Twitter. Controllalo qui

La nuova serie thriller di spionaggio ricca di azione IN FROM THE COLD è ora in streaming, solo su Netflix. pic.twitter.com/ZWIToKUNY8 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 28 gennaio 2022

In From The Cold Recensioni

La serie Netflix In Dal Freddo ha ricevuto alcune recensioni contrastanti da parte della critica. Puoi leggerne alcuni qui:

Joel Keller di Decider gli ha dato una recensione su Skip It. Lui scrive, “È raro che Netflix faccia il suo debutto con un vero e proprio clunker di una serie, carica di dialoghi scadenti, azioni girate male e una situazione che sembra tutt’altro che credibile. In From The Cold è una delle peggiori serie originali Netflix che abbiamo visto da un po’ di tempo perché lo showrunner Adam Glass sembra pensare che stia dipingendo con un pennellino quando invece sta facendo dei tratti davvero ampi.“

“Sebbene la serie sia molto interessante ed elettrizzante, riportare le scene di 20 anni indietro nello scenario in corso lo ha reso un po’ confuso e fonte di distrazione. Tuttavia, le scene erano praticamente riconducibili a ciò che Jenny stava affrontando nel presente. La serie è stata scritta in modo creativo da Adam Glass e perfettamente diretta da Ami Canaan Mann e Birgitte Stærmose, il che lo rende un orologio perfetto per gli spettatori che amano abbuffarsi di film thriller,scrive Sneha Singh di Meaww.

Stai guardando In Dal Freddo ancora? Fateci sapere cosa ne pensate della serie.

