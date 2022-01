IN FOTO: Quando Geralt rompe papà scherza con Ciri in The Witcher

La seconda stagione di The Witcher di Netflix era onestamente qualcosa per cui morire. Sebbene ci siano stati una miriade di personaggi, incidenti e trame assolutamente splendidi, non possiamo distogliere la mente da un legame che ha prosperato durante la stagione. Sì, stiamo parlando del nuovo padre-figlia di Geralt alias lo strigo e di Ciri. Sapevamo tutti che presto sarebbero stati insieme, ma onestamente non eravamo pronti per una relazione così adorabile.

Geralt sarebbe stato comunque un padre piuttosto intrigante da guardare, e ha fatto esattamente questo. Come ogni bravo papà, Geralt ha sviluppato alcuni tratti della personalità che sono un must per un padre. Uno di questi era fare battute su papà, e Geralt ce l’ha fatta quando le ha raccontate a Ciri nella seconda stagione di The Witcher su Netflix. Diamo un’occhiata ad alcuni di questi casi, in cui abbiamo avuto alcuni momenti davvero esilaranti ma anche strazianti che hanno coinvolto Geralt, Ciri e le battute sul padre di Geralt.

Geralt insegna a Ciri l’importanza dei pasti in The Witcher

Tutti abbiamo avuto casi in cui non eravamo interessati ad avere cibo; principalmente perché eravamo impegnati in qualche altro compito importante. E ogni singola volta, nostro padre ha trovato un modo per dirci quanto sono importanti i pasti. In un episodio, Ciri è determinata ad allenarsi mentre il suo stomaco vuole chiaramente del cibo. Vedendo questo, Geralt coglie rapidamente l’opportunità e la usa per insegnare perché avere uno stomaco soddisfatto è importante per i combattimenti. Quando Ciri dice: “La fame fa una buona salsa.“Risponde con il suo tono caratteristico, e un po’ di sarcasmo, dicendo:”Fa anche affondi di merda.“

Geralt scherzando con Ciri ha sciolto il mio cuore ghiacciato pic.twitter.com/GNYoOcvil4 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 gennaio 2022

Geralt fa la classica battuta di papà

Ricordiamo tutti che nostro padre diceva: “Quando avevo la tua età…” o “Anche io ero giovane…” giusto? Beh, penseresti che Geralt potrebbe essere solo un po’ meglio di così, e la povera Ciri non dovrà fare i conti con questo scherzo. Ma indovina un po? Lo disse, e lo disse piuttosto goffamente.

Geralt scherzando con Ciri ha sciolto il mio cuore ghiacciato (pt. 2) pic.twitter.com/ly0465yNZU — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 gennaio 2022

I padri hanno questo inquietante talento di farci dimenticare tutti i nostri incubi. Beh, di certo non fanno qualcosa di sensato, invece diranno qualcosa di così assurdo che smetterai di pensare alle tue cose e ti preoccuperai per loro. Durante una delle prime conversazioni tra Geralt e Ciri nella serie, la ragazza ha parlato dei suoi incubi. Geralt ha avuto il modo più “stregone”/”papà” per affrontarlo. È andato a raccontare a Ciri dei suoi incubi e di come pian piano inizi a dimenticarli presto. Ma c’era un sogno che non riusciva a scrollarsi di dosso, e riguardava un troll delle rocce. Mentre ricordava, ha detto: ” Tranne quello sul troll delle rocce. Troppo amichevole. Immagine difficile da scuotere.“

Bene, se ti stai chiedendo com’è essere un papà witcher, dovresti assolutamente dare un’occhiata a questo video esilarante di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da freyaallan (@freyaallanslove)

Speriamo tutti di vedere più battute di papà da parte di Geralt nella terza stagione di The Witcher fino a quando tutto ciò che abbiamo è questo ri-guardare e i ricordi delle stagioni precedenti.

Qual è il tuo momento preferito di Geralt e Ciri di The Witcher? Fateci sapere nei commenti.

