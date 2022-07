IN FOTO: Il cast di “The Grey Man” agita la frenesia nei fan, Chris Evans e Ryan Goslings rubano le luci della ribalta

La CIA, segreti trapelati, spionaggio, agente canaglia e una taglia: tutti gli ingredienti per un esilarante, thriller d’azione all’avanguardia. Aggiungete a ciò un cast stellare di bell’aspetto e avremo un vincitore. L’ultimo dei fratelli Russo L’uomo grigio spunta tutte le caselle ed è tutto pronto per abbellire i tuoi schermi. Con il film in uscita sulla piattaforma di streaming attivo 22 luglio, L’uomo grigio Netflix giocherà sul grande schermo fino ad allora.

Premiere di Los Angeles di The Grey Man Netflix

Mercoledì, 13 luglio, ha visto il Prima di Los Angeles delle ultime novità di Netflix, L’uomo grigio. L’account Twitter ufficiale del colosso dello streaming ha commemorato l’evento pubblicando splendide foto del cast tutto travestito per la proiezione del film d’azione. La didascalia “Mentalmente, sono ancora alla premiere di ieri sera di The Grey Man,” e le foto hanno emozionato i fan.

Twitterati non riusciva proprio a superare il cast perfetto per le immagini. Dall’attore indiano Dhanush, Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton a Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans e altri hanno posato sullo sfondo delle insegne del film. Mentre tutti gli attori hanno ricevuto molto amore, Capitan America e la bambola Ken sono stati i più grandi oggetti di adorazione dei fan.

sono così belli — Adamo (@corneil_ri) 14 luglio 2022

Crish Evans è così bello — zhiraa (@zhiraavr) 14 luglio 2022

CHRISSSSSSS pic.twitter.com/lJyXdv8TK5 — uʍOp ǝᗡısԀn (@dustip00) 14 luglio 2022

Ryan Gosling, ancora nel bel mezzo delle riprese di Greta Gerwig Barbie, sha portato il suo personaggio sullo schermo con capelli biondo chiaro, un’abbronzatura abbronzante e un abito verde acqua. Classic Ken, che ovviamente ai fan non è mancato.

Carina Ryan — Canucktweet (@Canucktweet1) 14 luglio 2022

Dhanush sarà l’unico ragazzo vestito per una premiere Il resto è qui solo per divertimento (soprattutto Ken Gosling) — Shayam Waddader (@Drake_pnau_Wade) 14 luglio 2022

Di cosa parla il film?

I fratelli Russo sono un altamente ricercato duo di registi. E chi non sarebbe con un impressionante portfolio di lavoro, incluso e non limitato a Comunità, Sviluppo arrestatoe 4 film del Universo cinematografico Marvel? Dopo aver fatto Vendicatori: Fine del giocoil film con il maggior incasso di tutti i tempi, i fan hanno aspettato con il fiato sospeso per il loro prossimo progetto.

L’uomo grigio è un adattamento cinematografico di Romanzo del 2009 di Mark Greaney. Stephen McFeely, Christopher Markus e lo stesso Joe Russo hanno scritto la sceneggiatura del tanto atteso thriller d’azione. Ryan Gosling interpreterà il ruolo dell’Uomo Grigio, Court Gentry, mentre Chris Evans interpreterà il sociopatico antagonista Lloyd Hanson.

LEGGI ANCHE: Mentre “Resident Evil” ruggisce il giorno dell’uscita, Netflix celebra gli INFECTED con un fantastico cartellone live

Netflix, insieme al trailer, ha anche rilasciato una logline sulla piattaforma. “Quando un oscuro agente della CIA scopre i dannati segreti dell’agenzia, viene braccato in tutto il mondo da un agente sociopatico canaglia che gli ha messo una taglia in testa”. Davvero una premessa intrigante!

Aspettiamo e vediamo come il film viene accolto bene dal pubblico e dalla critica. Guarda il film ricco di azione in un cinema vicino a te o aspetta fino al 22 luglio per la sua premiere su Netflix. Nel frattempo, fateci sapere i vostri pensieri e previsioni in merito L’uomo grigio su Netflix.

LEGGI ANCHE: Questi esilaranti meme creativi “Stranger Things” ti faranno rotolare sul pavimento

Il post IN FOTO: “The Grey Man” Cast Stir Frenzy in Fans, Chris Evans e Ryan Goslings Steal the Limelight è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.