In cosa differisce Heartstopper di Netflix dalle graphic novel?

Fermacuori è finalmente arrivato su Netflix e, sulla base delle recensioni finora, è un vero successo. È difficile non innamorarsi della storia d’amore di Charlie e Nick e di tutti i momenti complicati e belli che ne derivano.

Lo spettacolo è basato sull’omonima graphic novel di Alice Oseman. L’autore è stato anche lo scrittore, creatore e produttore esecutivo dello spettacolo. Quando l’autore è coinvolto nella realizzazione di uno spettacolo basato sui propri libri, è probabile che si assicurerà che i momenti migliori del libro arrivino sullo schermo.

E questo era decisamente vero qui. Ma lo spettacolo si è anche preso alcune libertà e ha ampliato le storie che non sono così dettagliate nei libri. I creatori hanno anche lasciato fuori alcune cose.

In che modo il libro di Heartstopper e lo spettacolo differiscono

La cosa più sorprendente di questa prima stagione di Fermacuori era che non ci ha dato semplicemente una ricreazione del primo libro. Ha fornito anche storie e momenti del secondo libro. Il momento in cui Nick fa coming out con sua madre non è sicuramente nel primo libro.

Il primo libro si ferma nel momento in cui Nick bacia Charlie per la prima volta alla festa di Harry e poi se ne va. È un grande cliffhanger, ma probabilmente avrebbe fatto arrabbiare molti spettatori. Ho letto i libri e anche io mi sarei incazzato.

Abbiamo anche molte più informazioni sull’esperienza di Elle nella sua nuova scuola e maggiori informazioni sulla relazione tra Tara e Darcy. Ha reso lo show molto più di Charlie e Nick. Riguardava l’intero gruppo di amici.

I libri ci introducono anche di più agli amici di Nick. Abbiamo i loro nomi e non sono affatto i peggiori in assoluto per Charlie. Non l’abbiamo capito nello show, ma con solo episodi di 30 minuti e la quantità di storia che lo show ha coperto, è comprensibile.

Lo spettacolo ci ha anche regalato solo la sorella maggiore di Charlie, Tori. Nei libri, ha anche un fratellino, Oliver, che è totalmente innamorato di Nick. Mi sono sicuramente mancati quei momenti.

I libri mostravano anche una relazione tra due insegnanti che era in qualche modo simile alla storia di Charlie e Nick. Anche questo è stato completamente omesso dallo spettacolo. Ma a parte questo, la serie è rimasta molto fedele ai libri.

Cosa ne pensi della prima stagione di Fermacuori? Hai letto i libri? Ti è piaciuto quello che hanno cambiato?