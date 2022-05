In che modo Stranger Things 4 si collega con l’universo cinematografico Marvel? C’è una fusione o un crossover in lavorazione?

Non ci sono due franchise così popolari come Cose più strane e il Universo cinematografico Marvel. Entrambi questi franchise di supereroi/soprannaturali hanno raccolto le basi di fan più popolari e diffuse. E quale modo migliore per rendere felici quei fan che riunirsi. Per molti anni le voci su SCose estranee stanno circolando la fusione con l’MCU.

Tuttavia non c’era nemmeno alcuna prova forte a sostegno di queste affermazioni. Ma ora che c’è solo una stagione lasciato nel Cose più strane trama. Si può tranquillamente presumere che la fusione con l’MCU sia il passo successivo per Eleven e la sua banda. In effetti, ci sono alcuni indizi che puntano verso un presumibile crossover un giorno.

Diamo un’occhiata ad alcuni degli indizi che suggeriscono un possibile Cose più strane e MCU collaborazione in futuro.

C’è un crossover tra Stranger Things e MCU in futuro?

Molte voci, notizie e spiegazioni sono state lasciate dai Duffer Brothers e dai Cose più strane lancialo dopo la stagione 4 o 5, Cose più strane si fonderà nel Marvel Cinematic Universe.

I fratelli Duffer e il Cosa stranaGli attori di s hanno lasciato diversi indizi che suggeriscono un possibile Cose più strane e l’unione Marvel nel corso di tre stagioni.

Il titolo Il Club del Fuoco Infernale è il primo e il più evidente di questi.

Questo si collega direttamente al Fumetti di X-Mendove Il Club del Fuoco Infernale è un club segreto di cattivi dei fumetti degli X-Men degli anni ’80. Cose più strane è molto più vicino alla combinazione con X-Men e Marvel ora che sono entrambi sotto l’ombrello della Disney.

La coincidenza della Vedova Nera

È più potente di quanto potresti aspettarti. Se sei un fan sia della Marvel che di Stranger Things, probabilmente sai che David Harbour interpreta sia Hopper che Red Guardian. Nel film Black Widow, Harbour interpreta Red Guardian.

David Harbour ha anche detto che questa era solo una coincidenza. Ha anche affermato che non c’è alcun incrocio tra i due regni, contrariamente alla percezione popolare. Ma, mentre stiamo parlando di David Harbour che conferma o confuta le ipotesi, considera come ha reagito quando gli è stato chiesto se Hopper fosse ancora vivo.

In un’intervista, David ha detto: “Ho sempre saputo che Hopper doveva farlo fare un sacrificio perché è aj*rk. Deve pagarlo in qualche modo”.

Più tardi, ha continuato dicendo che si aspettava di essere scelto per “The American”, ma che non ha mai ricevuto un casting.

Millie Bobby Brown era in trattative per recitare in The Eternals

Si dice che Millie Bobby Brown (Eleven) fosse nell’elenco degli artisti in cui reciteranno le parti principali Gli Eterni all’inizio del 2019. Pochi giorni dopo Brown si è rivolta al suo account sui social media per negare tali voci con espressioni facciali convincenti.

Allo stesso tempo, ha aggiunto le tre parole “per ora” alla sua osservazione, lasciandola aperta al dibattito. Sì, non c’era Gli Eternima la Marvel sembra avere idee più grandi per il X-Men come Eleven.

Somiglianze di Undici con Wanda Maximoff

Undici è legata a così tanti personaggi Marvel che potrebbe essere inclusa nell’Universo Marvel in vari modi. O come un personaggio diverso nella scuola mutante o come una lunga trama sulla Terra 616.

Undici potrebbe, infatti, essere incorporato in un personaggio esistente a cui manca un racconto d’infanzia.

Le sue capacità telepatiche sono abbastanza simili a di Wanda, Jean Grey‘sabbia Professor Saverio‘S. Le storie di Wanda (Scarlet Witch) e Eleven sono così simili che sembra proprio che lo siano sorelle di universi separati.

Non ci sono ancora notizie se i due universi estremamente popolari si uniranno. Ma le prove indicano sicuramente una strada simile.

Che cosa ne pensate? I due franchise si uniranno anche dopo la quinta stagione di Cose più strane è completo? Fateci sapere nei commenti.

