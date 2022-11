In che modo Ryan Gosling ha cercato la sua co-protagonista Ana de Armas sul set di “The Grey Man”?

Ryan Gosling è uno degli attori più riservati che lavorano oggi a Hollywood. Non è su nessun social media e l’unica volta in cui i fan possono fare il pieno del loro attore preferito è quando fa un film e passa dalle promozioni. Ma nonostante l’esposizione minima, è ancora uno dei migliori attori.

L’uomo non è solo un artista di talento, ma è noto per essere un completo gentiluomo. Almeno questo è quello che era sul set di The Grey Man.

LEGGI ANCHE: Ricordi quando Ryan Gosling si è scagliato contro un giornalista pur essendo protettivo nei confronti di Eva Mendes?

Ryan Gosling si è sempre schierato con Ana de Armas durante le riprese di The Grey Man

Ryan Gosling aveva già lavorato con Ana de Armas in Blade Runner 2049. I due si sono riuniti di nuovo quando hanno firmato per recitare nel Il thriller d’azione ad alto budget di Russo. Oltre a ricordare le sue battute, si è ricordato di far sentire il suo co-protagonista ascoltato e rispettato. Apparentemente, ogni volta che Ana aveva qualcosa da rimanere o aveva un suggerimento da dare, l’attore di Drive Angry l’avrebbe sempre difesa.

Secondo Alfre Woodard, era un atto di classe sul set. Invece di essere condiscendente, l’uomo capisce le donne ed è molto rispettoso nei loro confronti. Ana aveva già parlato della sua ammirazione per l’attore. Quando è arrivata per la prima volta a Los Angeles, l’attrice cubana ha faticato a comunicare a causa del suo inglese stentato. Ma lo ha sempre ammirato come artista e lo ha idolatrato. Fortunatamente Ana ha avuto modo di lavorare con lui due volte!

LEGGI ANCHE: “È un po’ intimidatorio, lo sai. È Ryan Gosling” – Ricordi quando Chris Evans ha parlato di come si sentiva mentre lavorava con il co-protagonista di “The Grey Man”?

Bene, non è la prima volta che Gosling mostra il suo lato gentile. Ha fatto sciogliere tutti quando ha chiesto a Meryl Streep di complimentarsi per i capelli di sua madre a una premiazione. La madre di Ryan ha fatto un lavoro fantastico nel crescerlo. In effetti, il due volte candidato all’Oscar ha accreditato sua madre per essere diventata l’uomo che è oggi.

Nonostante il cast stellato, l’uscita estiva ha ricevuto recensioni tiepide. Ma l’atto di Gosling ha sicuramente conquistato il cuore di tutti! O hai ancora bisogno di un po’ di convincente?

