In che modo Ruth e Wyatt sono imparentati in Ozark? Sono fratelli?

La stagione 4 di Ozark è arrivata sui nostri schermi il 21 gennaio. Con Ruth (Julia Garner) e Wyatt (Charlie Tahan) che tornano per la quarta stagione, esploriamo come la coppia è imparentata.

Ozark è un dramma familiare incentrato sulla famiglia Byrde, mentre si trasferiscono da Chicago a Ozark, nel Missouri. I Byrde, che sono profondamente radicati in un cartello messicano, arruffano le piume degli Snell e dei Langmore al loro arrivo.

Avvertimento! Spoiler per le precedenti stagioni di Ozark in vista.

Ruth e Wyatt sono imparentati?

Ruth e Wyatt sono imparentati, ma non sono fratelli. Il padre di Ruth è Cade Langmore (Trevor Long), che ha due fratelli, Russ (Marc Menchaca) e Boyd (Christopher James Baker).

Russ ha due figli, Wyatt e Three, che sono cugini di Ruth e Wyatt. Sebbene Ruth e Wyatt siano inizialmente vicini, questo cambia dopo che Ruth ha assassinato sia Russ che Boyd per proteggere i Byrdes.

Dopo aver appreso del tradimento di Ruth, Wyatt prende le distanze da lei nella seconda stagione. Tuttavia, nella terza stagione, i due si sono riconciliati.

Dove guardare Ozark Stagione 4

Netflix ha confermato che la stagione 4 di Ozark sarà pubblicata in due parti, composte da sette episodi ciascuna. La prima puntata è stata rilasciata venerdì 21 gennaio, con tutti gli episodi della prima parte disponibili per lo streaming ora.

Per coloro che hanno bisogno di recuperare il ritardo, le prime tre stagioni sono disponibili anche per lo streaming su Netflix, con le prime tre stagioni composte da 10 episodi ciascuna.

Netflix ha stuzzicato i fan con la promessa “non tutti ne usciranno vivi”, assicurando che la stagione 4 sarà piena dello stesso dramma sbalorditivo che ha fatto innamorare i fan dello spettacolo. Con la minaccia di morte incombente, Ruth e Wyatt usciranno vivi dalla stagione 4?

Twitter reagisce alla stagione 4 di Ozark

Sono passati due lunghi anni da quando i fan sono stati benedetti con i nuovi episodi di Ozark e le persone non hanno perso tempo a dedicarsi a Twitter per esprimere la loro eccitazione per la nuova serie. Uno ha scritto: ‘Si tratta di Ozark O’clock. Facciamolo. Di chi va?’

Un altro ha espresso come non potevano aspettare per la seconda parte, dicendo: “Ho appena finito la stagione 4 di Ozark, parte 1, ora devo aspettare anni per la parte 2”.

Infine, questo utente ha elogiato le prestazioni in Ozark, pubblicando: “Letteralmente tutti gli attori di Ozark mantengono il loro peso, come se non assumessero nessuno che sia meno che straordinario”.