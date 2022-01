In che modo “Neymar: The Perfect Chaos” ritrae Neymar nelle sue docuserie Netflix: controlla recensioni, cast e altro

Manca solo un giorno all’uscita del documentario Netflix Neymar: Il caos perfetto. I produttori hanno diviso il documentario in tre parti diverse, ognuna delle quali ci avvicina alla vita reale di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Neymar è sempre stato sotto i riflettori sia per i suoi giochi che per tutto il dramma che lo circonda. Qui guardiamo le docuserie in uscita domani e anche alcune recensioni delle stesse.

Il documentario lascia i fan un po’ confusi riguardo a cosa sia questo calciatore: un uomo, un mostro o solo una macchina per fare soldi. Neymar, però, desidera ritrarre davanti a noi un’immagine reale della sua vita, e lo dice anche al regista David Charles Rodrigues. Spera che anche il mondo veda la persona reale. Vedremo tutto su Neymar nei docuserie Netflix in uscita domani.

Chi sono tutti presenti in questo documentario su Neymar Netflix?

Se viene realizzato un documentario su un calciatore, conterrà anche alcuni nomi dello sport. Vedremo quindi alcuni grandi nomi del mondo del calcio in questo documentario di Neymar su Netflix.

Il cast comprende:

Neymar Jr. – Se stesso

Neymar Sr. – Il padre di Neymar

Nadine – La madre di Neymar

David – Il figlio di Neymar

David Beckham – Sé

Lionel Messi – Self (compagno di squadra di Neymar al Barcellona e attualmente al PSG)

Mbappe – Self (compagno di squadra di Neymar al PSG)

Thiago Silva – Self (compagno di squadra di Neymar in nazionale brasiliana e al PSG)

Marquinhos – Self (compagno di squadra di Neymar in nazionale brasiliana e al PSG)

Neymar: Le recensioni del caos perfetto

Bene, la serie non sarà disponibile per lo streaming fino al 25 gennaio 2022. Tuttavia, le prime recensioni sono arrivate e non sono così belle come tutti si aspettavano che fossero. Controllali tu stesso:

Ayush Jain di The Movie Culture ha scritto: “La serie cerca di mostrare il lato di Neymar sconosciuto al mondo, ma si sofferma su alcune parti un po’ troppo a lungo. Gli aspetti principali di cui i fan vorrebbero conoscere le risposte vengono spazzati via troppo presto o non vengono esaminati molto. La sua decisione sul motivo per cui ha lasciato il Barcellona e perché aveva voglia di tornare da loro non ha avuto risposta.“

“È vero, ci sono frammenti di emozioni che di tanto in tanto sollevano il coperchio su ciò che si nasconde dietro l’immagine accuratamente realizzata, e c’è qualcosa di avvincente nella serie che ti fa venire voglia di guardarla, non da ultimo per le interviste con personaggi del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappe e David Beckham, che sembrano conoscere tutti una versione diversa di Neymar,” ha scritto Josh Ball del South China Morning Post.

