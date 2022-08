In che modo Netflix decide se rinnovare o annullare uno spettacolo?

Le cancellazioni di Netflix sono abbondanti e sebbene ci siano statistiche che suggeriscono che il tasso di cancellazione di Netflix sia più o meno lo stesso di altri streamer e reti, c’è almeno la percezione che Netflix lo faccia più della maggior parte. Cosa c’è dietro la decisione di rinnovare o cancellare uno spettacolo Netflix? Diamo un’occhiata.

All’inizio di quest’anno, abbiamo pubblicato un articolo sul fatto che Netflix annulli davvero tutto e abbiamo scoperto che, in generale, Netflix rinnova più di quanto cancelli.

In entrambi i casi, le cancellazioni possono spesso confondere i fan degli spettacoli sul motivo per cui uno spettacolo è stato rinnovato e uno spettacolo è stato cancellato. È così semplice come più persone che guardano l’uno e meno l’altro?

La risposta è certamente sì a questa domanda, ma c’è molto di più di quanto alla fine ci sia dentro.

Netflix ha punteggi interni per tutta la programmazione

Naturalmente, Netflix ha un sacco di dati a sua disposizione, che consentono loro di determinare rapidamente se uno spettacolo ha recuperato quanto è costato e senza dubbio di vedere in anticipo se uno spettacolo raggiungerà determinati obiettivi.

Tradizionalmente, sapere cosa fa qualcosa è abbastanza facile. Se è un film, hai il botteghino; se si tratta di un programma TV, hai entrate pubblicitarie e numeri di spettatori. Ma nel mondo dello streaming, le cose sono un po’ più difficili da definire poiché un cliente si iscrive a tutto.

Il più vicino che siamo mai arrivati ​​a conoscere il processo decisionale interno e le metriche che Netflix utilizza internamente è stato tramite un rapporto esclusivo di Bloomberg di Lucas Shaw durante la controversia su Dave Chappelle alla fine del 2021.

Vale la pena leggere l’intero articolo, ma discutiamo i punti chiave.

Hanno riassunto lo speciale in base alla “performance finanziaria”, che è un modo interno per determinare quanto qualcosa ha prodotto per Netflix rispetto a quanto è costato.

Secondo Shaw, Netflix “si affida ai propri punti dati idiosincratici per valutare i programmi”. Dice che la misura principale dell’impatto di un titolo è in una “quota di visualizzazione corretta”, un “punteggio di efficienza” e “valore di impatto”.

C’è molta segretezza su ciò che serve per calcolare quel punteggio, tuttavia, ecco tre esempi forniti da Bloomberg:

Dave Chappelle speciale “ha avuto un valore di impatto di $ 19,4 milioni e un punteggio di efficienza di 0,8X” e una quota di spettatori rettificata di 12.

Dentro di Bo Burnham ha un punteggio di efficienza di 2,8x e una quota di visualizzazione modificata di 10.

Gioco del calamaro aveva una quota di visualizzazione rettificata di 353 e un punteggio di efficienza di 41,7X. Aveva quasi $ 900 milioni di “valore di impatto” rispetto ai $ 21,4 milioni che costava produrre.

Ancora una volta, ciò che lo spinge esattamente non è del tutto noto. L’articolo afferma che anche cose come se un abbonato è nuovo al servizio può aumentare il numero o se un abbonato non guarda molto.

In ogni caso, maggiore è il punteggio di efficienza, il valore di impatto e la quota di visualizzazione modificata, maggiori sono le possibilità di rinnovarsi.

Quali dati determinano rinnovi/cancellazioni che possiamo monitorare

A differenza degli anni precedenti, ora c’è una pletora di dati resi pubblici da Netflix o disponibili tramite terze parti che possono aiutarci a indovinare rinnovi e cancellazioni.

I completamenti su Netflix sono importanti per il rinnovo

I dati di completamento sono un’altra cosa enorme quando si tratta di cancellazioni. Dopotutto, Prima uccisione lo showrunner ha citato questo come uno dei motivi principali per cui lo spettacolo non ha ottenuto una seconda stagione (oltre al marketing).

Digital I, una società britannica di analisi dei dati SVOD, ha fornito a What’s on Netflix alcuni dati e approfondimenti che hanno visto in merito alle statistiche di completamento.

Per Prima uccisione, lo spettacolo ha avuto meno del 45% di persone che hanno iniziato l’episodio 1 per finire l’episodio 8. Questo è paragonato a uno spettacolo come Fermacuoriche ha avuto un tasso di completamento di circa il 75%.

Un rappresentante di Digital ci ha detto che “Storicamente, meno del 50% porta quasi sempre alla cancellazione”, aggiungendo i migliori spettacoli recenti in termini di alti tassi di completamento inclusi Cose più strane, Lincoln Avvocatoe Benvenuto nell’Eden. Tutti e tre questi spettacoli sono stati rinnovati per le stagioni future.

I dati orari di Netflix possono spesso suggerire un rinnovo/cancellazione

I primi 10 Netflix si sono evoluti negli ultimi due anni da quando sono stati aggiunti e l’ultima iterazione dello strumento ha introdotto i dati orari settimanali tramite il sito Netflix Top 10. Ogni settimana, rivelano i primi 10 titoli in quattro categorie (film in inglese e non inglese e spettacoli in inglese e non inglese). Per quei 40 programmi e film, ci danno un numero su quanti milioni di ore sono state guardate.

Quei dati ci hanno fornito informazioni su come uno spettacolo sale e scende e, da quello che abbiamo visto, le settimane 2 e 3 sono spesso le più importanti per la sopravvivenza di uno spettacolo.

Grandi cali di circa il 60% o più nella settimana 3 spesso significano che è improbabile che gli spettacoli tornino. Bebop cowboy ha subito un calo del 59% dalle settimane 2 a 3 e Prima uccisione ha avuto un calo del 62% nella settimana 3.

Questi grandi cali senza dubbio si collegano ai dati di completamento che citiamo sopra.

Come rapido plug-in, puoi sfogliare tutti i primi 10 dati orari con grafici e riduzioni percentuali tramite il nostro strumento di ricerca.

Fattori esterni che possono guidare i rinnovi

Ci sono senza dubbio fattori esterni che possono aiutare il rinnovamento di uno spettacolo e Netflix stesso ha persino citato in passato tracker come Google Trends quando parla del successo dei suoi programmi.

Siti web come Google Trends, IMDb e persino i social media possono darti un’idea di quanto sia popolare uno spettacolo. C’è persino un’enorme industria di aziende che monitorano la “domanda” e altri fattori come Nielsen, Parrot Analytics e Whip Media, solo per citarne alcuni.

Speriamo che faccia luce su ciò che serve per rinnovare o cancellare uno spettacolo su Netflix.