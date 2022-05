In che modo l’uomo con il tatuaggio che guarda Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) organizza la seconda stagione di “The Lincoln Lawyer”? Ecco cosa sappiamo

L’avvocato Lincolnè andato in onda l’adattamento di Netflix della serie di romanzi di Michael Connelly dieci episodi basato su Il verdetto d’ottone. Ci sono numerosi altri volumi della serie. Quindi c’è abbastanza materiale con cui lavorare senza doversi preoccupare della relazione tra L’avvocato Lincoln e Bosch. E ora che una stagione 2 di Lincoln Avvocato ha il via libera da Netflix. Come sarà impostato?

Scopriamolo.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Lincoln Lawyer

Un uomo con un tatuaggio sta guardando Mickey Haller fare surf nelle immagini di chiusura di Netflix L’avvocato Lincoln stagione 1 e i libri potrebbero rivelare la sua identità. Il verdetto d’ottone funge da ispirazione principale per la stagione 1 di L’avvocato Lincoln. Tuttavia, ruba alcuni elementi narrativi da L’avvocato Lincoln libro 1. E sembra che la versione Netflix potrebbe approfondire questo aspetto in una possibile stagione 2.

Mentre la narrazione principale della Stagione 1 di L’avvocato Lincoln riguarda la difesa di Mickey Haller del CEO di videogiochi Trevor Elliot, le trame di sfondo sono altrettanto importanti.

Mickey Haller cerca Gloria Dayton. Gloria è una testimone critica che è scomparsa durante il processo per omicidio di Jesus Menendez per l’omicidio di Martha Renteria. Menendez, che Haller sapeva essere innocente, è stato condannato all’ergastolo dopo la scomparsa di Dayton.

Quando Dayton testimonia durante un appello, descrive di aver visto l’assassino e sa che è un ragazzo con un tatuaggio sul braccio, il che aiuta a liberare Menedez.

LEGGI ANCHE: Cast e cameo Netflix di “The Lincoln Lawyer” – Scopri chi stanno interpretando i personaggi di Matthew McConaughey nell’adattamento di “The Brass Verdict”

Mentre il caso Jesus Menedez è basato sul primo libro. La versione Netflix non rivela mai chi è l’uomo con il tatuaggio che ha ucciso Martha Renteria. Mentre Roulet crede di essere stato incastrato. Haller scopre di aver attaccato Campo ed era anche responsabile della morte di Martha Renteria due anni prima.

Tuttavia, è sotto segreto avvocato-cliente. E gli impedisce di rivelare immediatamente la verità e di assistere alla liberazione di Jesus Menendez.

Chi è l’uomo con il tatuaggio?

Con il caso Martha Renteria ancora aperto nell’adattamento di Netflix, è lecito ritenere che l’uomo sia Louis Ross Roulet o una variazione di quel personaggio con un nome diverso dai romanzi. La vista di Louis Roulet che osserva il surf di Mickey Haller è più di un semplice finale cliffhanger. È una grande configurazione per come L’avvocato Lincoln potrebbe continuare nella stagione 2.

Roulet aveva studiato Topolino per oltre due anni e lo aveva reclutato, in particolare perché era stato il consulente di Jesus Menendez, secondo Michael Connelly L’avvocato Lincoln.

Sarà interessante vedere come riprenderanno la storia della seconda stagione di Lincoln Lawyer.

Fateci sapere cosa ne pensate della prima stagione dello show?

Il post Come l’uomo con il tatuaggio che guarda Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) organizza la seconda stagione di “The Lincoln Lawyer”? Ecco cosa sappiamo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.