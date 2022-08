In che modo l’adattamento a fumetti di “The Sandman” è diverso dagli altri supereroi?

Netflix trasmetterà presto in streaming l’adattamento della serie di un fumetto scritto da Neil Gaiman. Originariamente pubblicato dalla DC Comics, L’uomo di sabbia segue la storia di Sognare che viene dall’altro lato dell’universo esistente. Ma questo spettacolo non sarà come gli altri supereroe spettacolo o film dal catalogo DC. Ci sono alcuni elementi che rendono questo spettacolo unico e un po’ diverso da altri spettacoli di supereroi.

The Sandman: un supereroe unico e originale

Questo Sandman non è l’Uomo Sabbia con cui si scontra Uomo Ragno. ‘The Sandman’ del mondo di Neil Gaiman è un essere mitico di nome Sognare. Il personaggio ha superpoteri di portare sogni piacevoli ai bambini; ognuno ha avuto alcune connessioni tematiche con il sogno. L’autore ha cercato di legarli in una comunità comune all’interno dell’Universo DC. Tuttavia, questo superuomo non è come i personaggi dell’Universo DC.

I supereroi dell’Universo DC usano i loro poteri e combattono con i cattivi dei fumetti. Ma L’uomo di sabbia supereroe spinge quel confine e ha il tocco moderno della mitologia. Mitologia non è davvero un genere nei media moderni e quindi, L’uomo di sabbia è difficile da inserire in qualsiasi categoria. Ci sono molte opere e rielaborazioni fatte sulla mitologia esistente. Tuttavia, il personaggio di Neil Gaiman diventa uno dei pochissimi sui fondamenti completamente nuovi di un altro universo. Perciò, non si possono mettere questi fumetti in un genere.

I film sui supereroi trovano il loro radici che si connettono a un certo punto. Non importa come Uomo di ferro fondamentalmente differisce da Thor o Uomo Ragno o qualsiasi altro film di supereroi, le scene emotive, le lunghe conversazioni sulle amicizie e i movimenti cinematografici in generale trovare un terreno comune. Ma L’uomo di sabbia risolve questi problemi in modo leggermente diverso con le sue originali soluzioni mitologiche.

Coloro che non hanno letto il fumetto originale vedrebbero Endless per la prima volta. Vedranno The Sandman sullo schermo per la prima volta. Il a tema scuro L’originale Netflix sarà trasmesso in streaming sul gigante dello streaming 5 agosto 2022. Sei entusiasta dello spettacolo? Cosa ti aspetti da loro? Condividi i tuoi pensieri con noi nella casella dei commenti qui sotto.

