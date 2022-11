In che modo la quinta stagione di “The Crown” influenzerà la relazione di Meghan Markle e del principe Harry con la famiglia reale

Dati i rapporti già appesi per il filo all’interno della famiglia reale, non sarebbe sbagliato affermare che la monarchia sta vivendo con una bomba a orologeria, pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Con l’imminente arrivo del principe Harry crudo e incrollabile Ricambio e La coronaNella successiva stagione concentrica di Diana, le cose potrebbero andare male con la famiglia in qualsiasi momento. Soprattutto, tra il principe Harry e il principe William

Non siamo solo noi a parlare. Recentemente su una delle nuove principali trasmissioni del Regno, gli esperti hanno espresso un’opinione simile sullo stesso. Giornalista del Daily Express, ha valutato come i terribili eventi previsti influenzeranno sicuramente la relazione del principe Harry e del futuro re, il principe William. Ecco cosa ha dichiarato.

Gli esperti esprimono preoccupazione per l’allargamento della spaccatura tra il principe Harry e il principe William

Parlando a GB News, il commentatore reale, Jonathan Sacerdoti ha detto che le cose sono “inevitabilmente” andando a intaccare il già teso rapporto tra i due fratelli. Questo è venuto alla luce dell’imminente La corona serie che si dice ruoti interamente attorno La vita coniugale disturbata di Lady Diana e re Carlo, che alla fine portò alla loro separazione.

In passato, mentre il fratello maggiore sceglieva di comportarsi da maturo, comprendendo la compatibilità tra re Carlo e la regina consorte Camilla, Il principe Harry è andato totalmente contro il presunto sostituto di sua madre. Entrambi i fratelli erano già ai ferri corti sulla questione. Tuttavia, eventi come La nascita di Archie e la triste scomparsa dei Queen hanno agito come un ciuccio tra i due. Tuttavia, quello del principe Harry Ricambio aggravato le ferite ancora una volta.

Gli esperti sono addirittura del parere che questa volta il I principi potrebbero non essere in grado di fasciare le cicatrici sulle loro cravatte. Così, segnerebbe definitivamente la fine di qualsiasi tipo di relazione che l’ex reale potrebbe voler estendere all’interno della famiglia.

Anche i rapporti lo dicono Anche il principe Harry non vuole incontrare fini dalla sua parte. Ciò è emerso quando le notizie hanno affermato che Duke non ha in programma di trascorrere il Natale a palazzo. Entrambi i Sussex devono trattenere l’invito di Re Carlo e rimanere impegnati nella propria vita negli Stati Uniti.

Cosa pensi accadrà tra il principe Harry e il principe William? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.