In che modo Jeffrey Dahmer è stato catturato mentre Netflix lancia un nuovo spettacolo sul serial killer?

Netflix ha rilasciato il suo nuovo spettacolo, Mostro: Il Jeffrey Dahmer Storiail 21 settembre, ed ecco come è stato finalmente catturato il serial killer!

Ad oggi, Jeffrey è considerato uno dei serial killer più orribili d’America. Secondo History.com, è stato condannato a 15 ergastoli consecutivi nel 1996 ma è morto dopo tre anni di reclusione.

La storia del serial killer è l’ispirazione dietro il nuovo thriller poliziesco di Netflix, Mostroche vede come protagonista l’attore Evan Peters.

Come è stato catturato Jeffrey Dahmer?

***ATTENZIONE: POSSIBILI SPOILER AVANTI***

Dopo un decennio di fuga dalle forze dell’ordine, Jeffrey è stato finalmente catturato nel 1991 dopo che una delle sue vittime è riuscita a scappare e ha informato la polizia.

Il 22 luglio 1991, Tracy Edwards, 32 anni, interpretata da Shaun J. Brown nello spettacolo, ha incontrato Jeffrey in un bar locale a Milwaukee. Ha accettato di venire nell’appartamento del serial killer e posare per alcune foto per un compenso di $ 100, osserva l’outlet GoodToKnow.

Jeffrey ha messo Tracy in manette nell’appartamento e ha detto alla sua vittima che intendeva mangiarsi il cuore.

Il cattivo odore in casa e le scatole di acido cloridrico sul pavimento combinate con le azioni agghiaccianti di Jeffrey avevano spaventato Tracy per la sua vita.

Riuscì in qualche modo a convincere il serial killer, che a questo punto aveva già ucciso più di una dozzina di persone, a tirarlo fuori dalle manette e a prenderlo a pugni prima di scappare dall’appartamento.

Tracey si è presto imbattuto in due poliziotti che hanno chiesto informazioni sul suo benessere. Ha raccontato la storia ai poliziotti, che gli hanno immediatamente chiesto se li avrebbe accompagnati all’appartamento di Jeffrey per l’interrogatorio, cosa che la vittima ha acconsentito.

Nell’appartamento di Jeffrey, uno degli ufficiali ha trovato un grosso coltello sotto il suo letto. Mentre guardavano nei suoi cassetti, i poliziotti hanno trovato polaroid di corpi umani smembrati. Secondo quanto riferito, hanno anche trovato una testa mozzata nel frigorifero.

Jeffrey è stato immediatamente posto agli arresti.

Secondo StyleCaster, Jeffrey si è dichiarato colpevole di stupro, omicidio, smembramento e cannibalismo. Tra il 1978 e il 1991, avrebbe ucciso 17 maschi.

Perché Jeffrey non ha ricevuto la pena di morte?

Nonostante i suoi crimini orribili, Jeffrey non ottenne la pena di morte poiché il Wisconsin divenne il primo stato ad abolire la sentenza nel 1853.

La sicurezza di Jeffrey era stata una delle principali preoccupazioni per il personale della prigione durante la sua prigionia.

Ha trascorso tre anni dietro le sbarre prima di essere picchiato a morte da un altro detenuto, Christopher Scarver, nel 1994.

Il New York Times riferì nel 1994 che Jeffrey aveva trascorso il suo primo anno in prigione in isolamento protettivo. Secondo quanto riferito, le autorità temevano che l’uccisione di uno dei criminali più famosi d’America avrebbe dato a un altro prigioniero una posizione più alta nel mondo carcerario.

Netflix pubblica Monster: The Jeffrey Dahmer Story

La prima stagione dello show Netflix è protagonista Cavalla di Waston protagonista l’attore Evan Peters, mentre Shaun Brown interpreta Tracy Edwards, l’ultima vittima di Jeffrey.

Lo spettacolo è interpretato anche dagli attori Matthew Alan, Niecy Wash, Richard Jenkins, Catherine Dahmer, Khetphet Phagnasay e Michael Learned, tra gli altri.

La prima stagione dello show ha 10 episodi emozionanti.

