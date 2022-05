In che modo James Bond è collegato all'”Operazione Carne tritata” di Netflix? Non è solo l’aspetto speciale

Qualsiasi appassionato di film di spionaggio deve almeno aver sentito parlare dell’affascinante spia britannica 007. Nel corso degli anni, il franchise di film di Bond è diventato senza dubbio una parte enorme del cinema mondiale e della storia dei film inglesi. Così, quando Netflix gira un altro film di spionaggio britannico. Come può non avere un rapporto ombelicale con la spia più popolare del mondo? Ma tutti i film di Bond sono un’opera di finzione e gli eventi reali ispirano Operazione Carne Tritata di Netflix.

Quindi come si collegano alla fine? Scopriamolo.

Cosa hanno in comune i film di Bond e l’Operazione carne trita?

Il nuovo film Netflix Original mostra l’incredibile ma reale storia di un inganno britannico che ha funzionato contro i tedeschi. Questo è un eufemismo. Più precisamente, l’intelligence britannica ha piantato un corpo con istruzioni di truppe contraffatte per persuadere l’alto comando nazista che gli alleati avrebbero invaso la Grecia piuttosto che la Sicilia.

Il successo della missione dipendeva da una pianificazione scrupolosa (una narrazione precisa per il cadavere) e dalla buona fortuna (contando sui pescatori spagnoli locali per trascinarlo dentro). Tuttavia, la posta in gioco difficilmente potrebbe essere più alta: fallire e l’Europa crollerà.

Quindi, come fa a stabilire una connessione con James Bond? Bene, per chi non lo sapesse, James Bond è un personaggio eccezionale Ian Flemming.

Nel suo ruolo di assistente del direttore dell’intelligence navale britannica, Il contrammiraglio John Godfreyche appare anche nel film, di cui Ian Fleming era sicuramente un membro “Operazione Carne Tritata.”

LEGGI ANCHE: ‘Operation Mincemeat’ è un “dramma di guerra con il ritmo di un film di rapina” della seconda guerra mondiale; Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film

In Operazione Carne Tritatail futuro autore dei libri di James Bond si riferisce a Godfrey come “M.” Il capo severo a cui fa capo Bond sede dell’MI5 a Londra c’è anche M. Quando gli è stato chiesto perché Ian lo avesse fatto, ha detto che Godfrey era l’unica persona nella sua vita che era spaventosa come sua madre.

John Madden il regista del film ha spiegato dicendo “Fleming era a un decennio dal suo primo romanzo di Bond a quel punto, ma era uno scrittore in erba”.

Sei un fan dei film di Bond? Inoltre, fateci sapere cosa ne pensate dell’apparizione di Ian nel film.

Riproduci il film in streaming solo su Netflix.

Il post In che modo James Bond è collegato all'”Operazione Carne tritata” di Netflix? Non è solo l’aspetto speciale è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.