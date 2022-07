In che modo i cloni sono il segreto della sopravvivenza di Albert Wesker in Resident Evil

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Resident Evil su Netflix*

Albert Wesker è uno dei personaggi più iconici del franchise di Resident Evil, famoso per la sua personalità fredda e reso ancora più inavvicinabile grazie al fatto che indossa sempre un paio di occhiali da sole nero corvino.

Il ritorno di Wesker nell’adattamento di Resident Evil di Netflix ha suscitato molte domande da parte dei fan poiché sembra essere una versione del personaggio molto diversa da quella che molti conoscono e amano dai giochi originali.

Non solo gli mancano i suoi occhiali da sole caratteristici, ma il fatto che sia vivo contravviene anche al canone di Resident Evil poiché presumibilmente è morto per sempre in Resident Evil 5, che si svolge 13 anni prima della serie.

Tuttavia, il segreto della sopravvivenza di Albert Wesker in Resident Evil di Netflix può essere trovato nel misterioso mondo dei cloni.

Albert Wesker in Resident Evil di Netflix

Albert Wesker viene presentato in Resident Evil di Netflix come scienziato e dirigente d’azienda che lavora per l’ombrosa Umbrella Corporation.

Nella linea temporale del 2022, Albert è costretto a trasferirsi attraverso l’Atlantico a New Raccoon City in Sud Africa, insieme alle sue due figlie, per supervisionare il lancio da parte della Umbrella di un nuovo antidepressivo chiamato “Joy”, anche se la sua attenzione è divisa quando c’è un focolaio del virus T in uno stabilimento di Tijuana in Messico.

Le figlie di Wesker sviluppano sospetti sul padre e sulla sua linea di lavoro dopo che Billie ha visitato i laboratori della Umbrella per scoprire esperimenti condotti sugli animali nonostante la Umbrella affermi di essere una società amica degli animali.

Inoltre, nell’episodio 4, un giornalista investigativo di nome Angel Rubio afferma che non esiste alcuna registrazione delle ragazze e che il loro padre apparentemente è morto nel 2009, 13 anni prima degli eventi della serie.

Come i cloni hanno portato al ritorno di Albert Wesker

L’affermazione di Angel Rubio secondo cui Albert Wesker è morto nel 2009 è corretta, rispecchiando la morte del personaggio nel videogioco Resident Evil 5.

L’Albert Wesker che seguiamo nella serie Netflix è, infatti, un clone ed è stato creato dal vero Wesker a metà degli anni 2000.

Il clone Albert, noto anche come Al, è uno dei tre cloni che l’originale Wesker ha creato per aiutare a continuare la sua ricerca mentre era distratto da altri doveri: gli altri due erano Alby e Bert.

Un Albert impaziente ha accelerato la crescita dei suoi cloni in modo che potessero aiutarlo prima, il che significa che i cloni sono cresciuti fino all’età adulta nell’arco di sei mesi, con il risultato che il clone ha sviluppato problemi di salute a meno che non venga trattato regolarmente.

Di conseguenza, Al è costretto a iniettarsi il sangue delle sue figlie per mantenersi in vita e stabile mentalmente e fisicamente.

Mentre Al, il clone più anziano, condivide la maggior parte delle somiglianze con il vero Albert, gli altri due cloni, Alby e Bert, sono leggermente più instabili e quindi hanno personalità diverse.

Tuttavia, la clonazione del vero Albert non è stata autorizzata dalla Umbrella e quando lo hanno scoperto, è stato costretto ad uccidere Alby nel tentativo di coprire le sue tracce mentre sia Al che Bert sono sopravvissuti.

Che fine ha fatto il “vero” Wesker?

Il vero Albert Wesker è morto nel 2009.

Attraverso Bert, apprendiamo che il vero destino di Wesker nella serie Netflix rispecchia quello nella storia di Resident Evil 5.

“È morto in un vulcano. Va bene, però. Non era molto gentile”, spiega Bert.

Mentre Evelyn Marcus prende anche in giro che Wesker “è bruciato fino a diventare croccante”.

Nei capitoli finali di Resident Evil 5, i personaggi principali del gioco, Chris e Sheva, mettono fine all’ultimo piano di Wesker mentre si prepara a lanciare missili carichi di un nuovo virus (il virus Uroboros).

Invece, la coppia è stata in grado di indebolirlo iniettandogli il virus. Ma nella lotta, l’aereo si è schiantato al centro di un vulcano dove è seguita la battaglia finale.

Chris e Sheva combattono per l’ultima volta contro il mutato Wesker, indebolendolo a sufficienza da farlo cadere nella lava ed essere messo a terra per sempre quando la coppia gli ha sparato un razzo dal loro elicottero.

I fan di Resident Evil reagiscono ai cloni di Wesker

Gli adattamenti dei videogiochi sono noti per dividere i fan dei giochi originali e Resident Evil di Netflix non è diverso con i cloni di Albert Wesker che servono come uno dei maggiori punti di discussione tra gli spettatori.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ho amato la serie Resident Evil su Netflix ma dai, Albert Wesker ha dei cloni? Sul serio.”

Mentre un altro ha commentato: “Penseresti che almeno avremmo Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker, giusto? Sbagliato! Interpreta cloni che non si comportano per niente come Wesker e il vero affare è lì per circa 3 minuti prima di uscire dallo spettacolo.

Questo fan non è stato d’accordo, tuttavia, dicendo: “Mi piace il clone Wesker però. Bert era il miglior personaggio. Puro himbo ed è così dolce.

“Sì, Albert Wesker e i suoi cloni hanno portato avanti lo spettacolo”, ha fatto eco questo fan.

“Non posso legittimamente dire se Albert Wesker in Netflix Resident Evil dovrebbe essere un bravo ragazzo o cosa?” un fan ha commentato. “So che è un clone di THE Albert, ma sembra che non stia nemmeno vivendo la sua vita ed è intrappolato con la Umbrella. A volte è discutibilmente strano, ma sono confuso”.

E infine, questo fan ha detto: “Non mi aspettavo che ci fossero cloni di Albert Wesker. Niente avrebbe potuto prepararmi a questo.

Resident Evil è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 luglio 2022.

