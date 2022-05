In che modo Disney+ è salito a 7,9 milioni di abbonati mentre Netflix è crollato? Moon Knight della Marvel è una delle ragioni principali?

Se pensi di essere stato l’unico ad aver toccato il fondo in mezzo alla pandemia di COVID, ecco il tuo spunto per riconsiderare. Netflix ha goduto di alcuni guadagni piuttosto sostanziali all’inizio della pandemia. Tuttavia, il periodo successivo allo stesso sembra aver cancellato tutti i progressi. Netflix doveva lasciare il segno agli Academy Awards. La piattaforma era vicina ad essere il primo servizio di streaming a vincere un Oscar per The Power of the Dog. Ma poi sono arrivati ​​Apply TV+ e CODA.

La piattaforma ha ottenuto un enorme pubblico durante le fasi iniziali della pandemia. Ma tutte le celebrazioni sono state messe da parte poiché di recente hanno perso 200.000 abbonati. I fan elogiano costantemente Netflix per la sua inclusività. Ma un miliardario con un enorme seguito sui social sembra pensare che stia rendendo la piattaforma sempre più “inguardabile“. All’elenco dei titoli tristi si aggiunge quello di Disney+, uno dei più grandi rivali di Netflix, che ha guadagnato 7,9 milioni di abbonati mentre Netflix è in ribasso.

La domanda che intriga i fan ora è se l’uscita della Marvel Cavaliere della Luna il motivo dell’aumento degli spettatori che Disney+ ha appena visto. O ci sono altre forze che giocano un ruolo?

LEGGI ANCHE: I fan del MCU devono guardare la serie di film di Blade in streaming su Netflix per svelare questi misteri “Marvel”

Moon Knight della Marvel e l’aumento del numero di spettatori di Disney+: l’ultima di una serie di cattive notizie per Netflix

I fan della Marvel saranno delusi se il presupposto fosse quello Cavaliere della Luna da solo ha causato questo aumento di popolarità e spettatori di Disney+. La piattaforma ha riferito 7,9 milioni di nuovi abbonati. Ciò rende il loro totale attuale di circa 137,7 milioni di abbonati. Moon Knight ha il Il secondo più alto numero di spettatori per qualsiasi spettacolo Marvel. Ma questo da solo non è un ragionamento sufficiente per questo aumento. I numeri semplicemente non tornano.

La Disney ha un elenco di contenuti curati per i fan di tutti i gruppi demografici. Di recente, abbiamo visto l’uscita di alcuni progetti molto popolari. Questi includono I Kardashian e Pam e Tommy. La piattaforma ha anche il rilascio di alcuni progetti molto attesi in fila. Questi includono i sequel di Avatar e Pantera nera. Inoltre, vedremo anche a Toy Story prequel. Crediamo che la popolarità dei film Marvel e la recente uscita di Il dottor Strange nel multiverso della follia hanno anche un ruolo da svolgere, anche se il film non è ancora disponibile per lo streaming.

ALS READ: Netflix durante la notte $ 54,3 miliardi di perdite rappresentano una minaccia a effetto ondulatorio su altri streamer come Amazon, HBO Max, Hulu, Disney+?

Qualunque sia la ragione dell’impennata, sappiamo che non è una buona notizia per Netflix poiché la piattaforma continua a combattere le sue apparentemente numerose battaglie attualmente.

Il post In che modo Disney+ ha guadagnato 7,9 milioni di abbonati mentre Netflix è crollato? Moon Knight della Marvel è una delle ragioni principali? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.