In che modo “Blade: Trinity” ha aiutato l’asso di Ryan Reynolds “Deadpool”? Cosa rende Hannibal King e Deadpool simili?

Il protagonista di Ryan Reynolds Piscina morta non è solo uno dei suoi migliori lavori, ma piuttosto, una pila di tutti i suoi personaggi di alto livello messi insieme. È la raccolta di ogni sforzo profuso dall’attore in ciascuno dei suoi lavori precedenti che si sono rivelati un capolavoro dell’epoca. Uno dei maggiori contributori al potenziamento di questo classico dei supereroi è stato quello di Reynolds Lama: Trinità.

In effetti, è stata l’unica possibilità per Ryan Reynolds di dimostrare di essere l’unico adatto Piscina morta, o almeno così segnala Screenrant. Non molti di noi ne sono consapevoli, ma questo film stroncato dalla critica ha fornito il supporto perfetto per la star canadese per costruire il suo arco narrativo basato sul fumetto Marvel.

Come Hannibal King di Ryan Reynolds ha plasmato il suo Deadpool in una miriade di modi

Osservando le inquietanti somiglianze tra i personaggi di Ryan Reynolds, vedrai come sono i suoi Trinità personaggio ha plasmato il suo supereroe. Sebbene Hannibal King e Deadpool abbiano avuto una base di fan sorprendentemente diversa, entrambi hanno alcuni attributi comuni ad essi associati. Innanzitutto, entrambi sono la personificazione dell’estrema violenza e brutalità che infliggono per perseguire i propri fini. Entrambi hanno un istinto naturale e intrinseco di usare linguaggio e manierismi osceni.

Sebbene Annibale non possa mai essere paragonato alla statura di Piscina morta, i parallelismi tra loro non possono mai passare inosservati. Oltre agli attributi vividamente simili sopra menzionati, i personaggi hanno anche un talento per illuminare l’aria con le loro battute esilaranti ma terribili. E l’umorismo non è mai vano.

Lascia stare il loro grossolano senso dell’umorismo e le caratteristiche generali. La cinematografia e la rappresentazione tematica di entrambi i film sono ugualmente evidenti. Diverse scene hanno una sorprendente somiglianza tra loro da entrambe le estremità. Ad esempio, la cattura di Hannibal King da parte dei vampiri in stile Wade Wilson e l’episodio di tortura di Deadpool di Francis.

In breve, tutto da Hannibal King di Reynolds può essere visto inculcato in modo esponenzialmente migliorato. Non sarebbe sbagliato dire che il suo Re ha effettivamente gettato le basi per Piscina morta per stabilire la sua presa. Qual è la tua opinione su questo? Condividilo con noi nei commenti qui sotto.

