In che modo Abigail Spencer ha incontrato Meghan Markle prima di Suits?

Harry And Meghan è finalmente arrivato su Netflix ed è il documentario che milioni di spettatori stavano aspettando. Le prime tre puntate sono state presentate in anteprima sulla piattaforma giovedì 8 dicembre 2022 e non hanno impiegato molto tempo per generare una varietà di discussioni.

Diretto da Liz Garbus, il progetto focalizza una lente sul principe Harry, duca di Sussex, e Meghan, duchessa di Sussex, permettendo loro, con le loro stesse parole, di fornire una visione delle loro vite da quando si sono incontrati e sono diventati una coppia.

Si rivelerà sicuramente un’esperienza illuminante e intima per il pubblico, con una manciata di interviste con coloro che li conoscono fornendo anche ulteriori dettagli.

A proposito, una delle amiche di Meghan – anche lei collega attrice – racconta i primi giorni di Meghan con Harry, ma come ha fatto Abigail Spencer a incontrare Meghan Markle?

Harry e Meghan © Netflix

In che modo Abigail Spencer ha incontrato Meghan Markle?

Abigail ha incontrato Meghan anni prima di diventare co-protagonista della popolare serie drammatica legale Suits.

L’attrice americana 41enne ha dichiarato a Entertainment Tonight nel 2018 di aver incontrato per la prima volta Meghan a un’audizione più di un decennio prima, sebbene stessero facendo un’audizione per una parte diversa:

“La conosco da anni prima dello spettacolo. Siamo nati lo stesso giorno, a ore di distanza, nello stesso anno… è un’amica fidata e una delle persone più gloriose che abbia mai incontrato.

La coppia è andata d’accordo dopo il loro primo incontro e Abigail non ha avuto altro che belle cose da dire su di lei durante l’intervista a ET. “L’ho vista e ho pensato, ‘Chi è questa splendida ragazza?'”, ha ricordato. “Era così sbalorditiva e c’era qualcosa in lei, ed è così che ci siamo incontrati.”

Abigail ha avuto un ruolo ricorrente in Suits nei panni di Dana “Scottie” Scott mentre Meghan ha interpretato Rachel Zane.

Film e TV di Abigail Spencer

L’attrice ha recitato in una vasta gamma di film nel corso della sua carriera, tra cui Cowboys And Aliens (ha interpretato Alice), This Means War (Katie), Tha Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia (Lisa Wyrick), Kilimanjaro (Yvonne), Questo è dove ti lascio (Quinn Altman), A Beautiful Now (Romy) e altro ancora.

D’altra parte, è probabilmente meglio conosciuta per la TV grazie a ruoli come Grey’s Anatomy (Dr Megan Hunt), Reprisal (Doris Quinn), Timeless (Lucy Preston), Rectify (Amantha Holden), True Detective (Gena Brune) , Burning Love (Annie) e Hawthorne (la dottoressa Erin Jameson).

I fan di Mad Men potrebbero anche riconoscerla come Suzanne Farrell.

“Potevo sentire tutto vibrare”

Vedrai Abigail nel documentario su Harry e Meghan che parla del momento in cui Meghan le ha parlato di Harry durante il tè.

“Potevo sentire tutto vibrare. Stavo urlando perché potevo sentire che era diverso “, ha detto dell’impressione che ha avuto da Meghan quando parlava di Harry.

“Era tipo, ‘Penso di aver incontrato qualcuno e sono innamorato…’ Era molto chiaro… che sarebbero andati in capo al mondo per esserlo.”

Harry e Meghan è in streaming esclusivamente su Netflix.

