In che lingua è The Empress e sono disponibili doppiaggi e sottotitoli?

In quanto servizio di streaming con un pubblico globale, Netflix offre ai suoi abbonati la possibilità di guardare film e serie TV realizzati in diversi paesi del mondo.

L’imperatrice è uno di questi esempi in quanto il dramma racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria in un dramma storico per rivaleggiare con The Crown e Victoria di ITV.

Essendo una serie prodotta a livello internazionale, The Empress non è stata girata in inglese, il che ha lasciato gli spettatori a chiedersi in quale lingua si svolge originariamente la serie e se sono disponibili doppiaggi e sottotitoli

The Empress: data di uscita e anteprima della trama

L’imperatrice è apparsa su Netflix giovedì 29 settembre 2022.

Con Devrim Lingnau nel ruolo del protagonista, la serie segue la sedicenne Elisabeth, soprannominata Sisi, che si innamora del fidanzato di sua sorella, l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria.

La loro storia d’amore provoca scosse alla corte viennese e dopo il loro matrimonio, Sisi deve trovare un modo per affermarsi contro sua suocera, l’affamata di potere Sophie, e suo cognato, Maxi, che vuole il trono di Franz (e Sisi) per sé.

Le lotte di Sisi a corte sono anche ambientate sullo sfondo di un più ampio tumulto quando le truppe nemiche si radunano ai confini dell’Impero Asburgico mentre la gente nella stessa Vienna inizia a insorgere contro l’imperatore al potere.

In che lingua è L’imperatrice?

The Empress è stato originariamente girato in tedesco.

Questo perché la serie è stata girata nella regione tedesca della Baviera e vede protagonista un cast di attori prevalentemente tedeschi.

L’uso del tedesco nella serie è autentico anche per la sua ambientazione poiché il tedesco è la lingua ufficiale utilizzata in Austria, dove si svolge L’imperatrice.

Nei paesi di lingua tedesca, il titolo originale dell’Imperatrice è in realtà Die Kaiserin.

Sono disponibili doppiaggi e sottotitoli?

Sì, The Empress ha numerose versioni doppiate e opzioni di sottotitoli disponibili.

A parte l’audio originale tedesco, i fan possono scegliere di guardare The Empress in una delle 14 lingue doppiate disponibili, tra cui inglese, francese, spagnolo, italiano, polacco e ungherese, solo per citarne alcune.

Tuttavia, se preferisci mantenere l’audio originale tedesco e guardare la serie con i sottotitoli, ci sono sottotitoli disponibili in 32 lingue in modo da poter comprendere gli eventi sullo schermo da quasi ovunque nel mondo.

L’imperatrice è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 29 settembre 2022.

