Impiegati III è su Netflix? (Dove guardare in streaming Clerks III online)

I fan stavano aspettando Impiegati III per qualche tempo, e Kevin Smith non li farà più aspettare. Il tanto atteso terzo capitolo sarà senza dubbio un affare da ridere dall’inizio alla fine, ma gli abbonati Netflix potranno godersi il film esilarante?

Il primo Impiegati il film era un lungometraggio indipendente in bianco e nero considerato un classico di culto e ha lanciato la carriera di un certo Kevin Smith. Il seguito Impiegati II era a colori e aveva un budget maggiore. Il seguito si è rivelato un successo commerciale, guadagnando 27 milioni di dollari su un budget di 5 milioni di dollari.

Il terzo capitolo del Impiegati la saga seguirà gli sforzi di Randal Graves per fare un film dopo che ha avuto un infarto. Il contatto con la morte gli ha fatto rimpiangere le sue scelte di vita di non fare nulla. Quindi intraprende un tentativo di dare un significato alla sua esistenza e, ovviamente, coinvolge tutti i Quick Stop, inclusi Dante, Jay, Silent Bob ed Elliot del fast food di Mooby.

Il cast per Impiegati III vanta una formazione piuttosto stellare, con giocatori di talento come Kevin Smith, Jeff Anderson, Brian O’Halloran, Rosario Dawson, Trevor Fehrman, Jennifer Schwalbach e Jason Mewes.

Impiegati III è disponibile su Netflix?

Il Quick Stop non sarà aperto per i membri della centrale di streaming. Giusto, Impiegati III non è disponibile su Netflix. Come film di Lionsgate, andrà prima su STARZ e poi su The Roku Channel.

Anche se non avere la funzione di Kevin Smith sullo streamer non è assolutamente da ridere, Netflix ha ora disponibili altre opzioni comiche. Alcuni degli esempi di suddivisione laterale pronti per lo streaming includono L’uomo di Toronto, Me Time, e Spazzatrici spaziali, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Impiegati III

Impiegati III sarà disponibile nelle sale a partire dal 13 settembre 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: