“Immagino che sia il grande cheat code…” Il creatore di “Rick and Morty” si apre su Multiverse, Marvel e DC e sul loro uso del concetto

Il conto alla rovescia per Rick e Morty la sesta stagione è già iniziata. Il duo dimensionale salterà presto su Adult Swim, portando più umorismo, avventure sbalorditive e quelle parodie di fantascienza che non sono solo divertenti ma anche introspettive. In particolare, nel corso di 5 stagioni, il concetto di multiverso è diventato significativo solo nello spettacolo. Ciò che in precedenza era stato adottato per evocare l’umorismo è ora diventato una parte enorme della narrazione. E non solo per questa particolare serie, ma è stata anche una parte importante dei progetti dei Marvel Studios e del mondo Disney.

Ora, se ti stai chiedendo come affrontano l’idea del multiverso, oggi è il tuo giorno fortunato. Ricky e Morty Il co-creatore, Justin Roiland, ha recentemente parlato della Marvel e di altri progetti che incorporano questa nozione nei loro progetti. Quindi, con pochi indugi, tuffiamoci rapidamente in quello che ha da dire.

Il co-creatore di Rick e Morty discute la loro reazione ai piani multiverso della Marvel

Rick e Morty co-creatore della serie Justin Roiland ha affrontato l’uso in espansione dell’idea del multiverso da parte della Marvel e il modo in cui la serie animata varia da quel concetto durante un recente evento stampa prima di di Rick e Morty sesta stagione, che debutterà il mese prossimo. La questione chiave è come la serie sia in grado di avere nozioni molto diverse per ciascuno dei suoi personaggi principali, pur essendo in grado di stabilire un unico “canone” per l’intera serie.

Roiland afferma che i fumetti Marvel e DC hanno sperimentato l’idea molto prima Ricky e Morty prese vita. Crede che abbiano delle contraddizioni e che ci siano cose nel tipo di “canone” del multiverso Marvel che sono incoerenti. “Finché lo faranno e andranno lì e si impegneranno davvero nel multiverso, sono così lì per questo”, ha aggiunto Roiland.

Roiland è entusiasta mentre continua a discutere del nuovo multiverso che si sta creando, “Penso che sia tutto davvero fantastico e vorrei vederne di più e sono entusiasta che stia succedendo.” di Rick e Morty il multiverso, secondo lui, offre un nuovo livello di flessibilità per i personaggi e le idee che la serie potrebbe esplorare. “… suppongo che sia il grande cheat code quando hai multiversi”, ha dichiarato Roiland. “Ed è qualcosa a cui ci siamo appoggiati in questo show in cui siamo stati in grado di avere personaggi in piena regola.”

Sei entusiasta di ottenere di più di Rick e Morty multiverso?

Il post “Immagino che sia il grande cheat code…” Il creatore di “Rick and Morty” si apre su Multiverse, Marvel e DC e sul loro uso del concetto è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.