“Imbarazzato ma non vergognoso”: Netflix porta una potente serie spagnola, “Intimacy” su tradimento, scandalo sessuale e privacy

Non c’è nulla di nuovo nella notizia delle donne che subiscono abusi fisici, mentali o emotivi da parte degli uomini. Che si tratti di donne normali e di basso profilo che vivono la loro vita giorno per giorno o di donne che detengono un profilo pubblico, tutte hanno, almeno una volta, affrontato qualsiasi tipo di abuso e repressione da parte degli uomini o della società patriarcale. Netflix ci ha portato la storia di una donna la cui vita ha preso svolte inaspettate. Questa è una potente serie spagnola Intimità.

Di cosa parla la serie spagnola Intimacy?

Sebbene qualcuno abbia esposto la sua vita privata al pubblico senza il suo contenuto, questa è un’affermazione potente da parte di una donna. Cosa accadrebbe alle nostre vite quando i nostri momenti molto privati ​​diventano pubblicamente la discussione per tutti? Cosa pensi che sia l’intimità? Dove lo vedi o metti dei limiti?

Si tratta di un politico ottimista e del suo giro sulle montagne russe. Qualcuno ha fatto trapelare un suo sex tape alla stampa e la storia ruota attorno ad esso, che segue le vite di altre quattro donne. Qualcosa ha spinto queste donne a camminare sulla linea sottile tra ciò che appartiene alla vita privata e pubblica. Ecco un trailer per te.

Cosa pensi sia la privacy? Pensi che abbiamo abbastanza privacy? Qual è la garanzia che non saremo mai traditi? È così che il mondo tratterà ogni donna forte e ambiziosa? Cosa succede al protagonista dello spettacolo? Come combatte e cosa succede con queste altre donne? Non vediamo davvero l’ora di avere tutte le risposte.

Cast e data di uscita di Intimacy su Netflix

La serie uscirà in tutto il mondo su 10 giugno su Netflix. Questo thriller di suspense spagnolo sarà stimolante da guardare, a quanto pare. Il cast dello spettacolo include Itziar Ituño, Emma Suárez, Patricia López Arnaiz, Verónica Echegui, Ana Wagener e Yune Nogueiras.

I creatori dello spettacolo hanno anche commentato le loro opinioni e sentimenti sullo spettacolo. “La vita può cambiare in un istante… con un clic del mouse o con il suono di un messaggio inviato. In pochi millisecondi, la tua vita privata smette di essere privata e diventa pubblica. Qualcuno preme un pulsante, provocando l’esplosione di un uragano sfrenato. E, come un’epidemia, la tua privacy si diffonde da uno schermo all’altro a una velocità incredibile. L’impotenza creata da questi nuovi tempi, così come l’idea che i confini dell’intimità e della privacy di molte persone non siano rilevabili, sono il DNA di questa serie”. ha detto Verónica Fernández, la creatrice dello spettacolo.

Leggi anche: “[Richard Nixon] Non mi piacevano le donne rumorose”, rivela il documentario Netflix “The Martha Mitchell Effect” e Martha ha sempre detto un boccone

Sei entusiasta di questo viaggio politicamente elettrizzante?

Il post “Imbarazzato ma non vergognoso”: Netflix porta una potente serie spagnola, “Intimacy” su Betrayal, Sex Scandal e Privacy è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.