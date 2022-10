Iliza Shlesinger età, altezza, Instagram, marito, patrimonio netto e altro ancora

La comica Iliza Shlesinger è tornata su Netflix l’11 ottobre con un altro speciale comico, intitolato Caldo per sempre. In una dichiarazione sullo speciale, Shlesinger ha detto in modo esilarante: “Sono così incredibilmente orgoglioso di questo speciale. È audace, è reale: non guarderai mai più un reggiseno allo stesso modo… Inoltre, il mio outfit è fantastico”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul comico.

Iliza Shlesinger età

La popolare comica ha 39 anni a partire da ottobre 2022. È nata il 22 febbraio 1983 a Manhattan, New York. Il suo segno zodiacale è Pesci. Cosmopolitan descrive i Pesci come “vecchie anime sagge del mondo con un’enorme profondità di compassione ed empatia per gli altri”.

Altezza Iliza Shlesinger

Secondo Celeb Heights, il comico 39enne si trova a un’altezza di 5’5 (e 3/4 di pollice, secondo la stessa Iliza).

Iliza Shlesinger Instagram

Vuoi dare un seguito al comico su Instagram? Quindi puoi trovarla sotto la maniglia @ilizas sulla piattaforma. Il feed di Iliza è pieno di contenuti da divorare, inclusi clip di spettacoli di cabaret, immagini della sua vita quotidiana e aggiornamenti su progetti futuri.

Iliza Shlesinger marito

Mentre Iliza potrebbe aver fatto carriera prendendo in giro se stessa per i suoi disastri negli appuntamenti, nella vita reale la 39enne vincitrice di Last Comic Standing della NBC è felicemente sposata con Noah Galuten, un famoso chef, critico gastronomico e autore. La coppia si è sposata in una bellissima cerimonia ebraica a Los Angeles nel 2018 e ha accolto insieme una figlia nel 2022.

Patrimonio netto di Iliza Shlesinger

A partire dal 2022, il patrimonio netto di Iliza è stimato in circa $ 7 milioni, secondo Celeb Net Worth.

Speciali commedie di Iliza Shlesinger

Dopo aver vinto il Last Comic Standing della NBC nel 2008, il comico ha guadagnato un sacco di attenzione e popolarità. Attualmente, la donna divertente ha un totale di sei speciali comici. Questi sono:

Colori di guerra (2013)

Congelamento caldo (2015)

Uccisioni confermate (2016)

Millennial anziano (2018)

Svelato (2019)

Caldo per sempre (2022)

Ha anche il suo sketch comico su Netflix, che ha debuttato nel 2020, intitolato semplicemente Lo spettacolo di sketch comici di Iliza Schlesinger.