Il volto del massacro è tornato con “Texas Chainsaw Massacre” di Netflix – Rilasciato il trailer, controlla i dettagli qui

Leatherface era sparito per molto tempo, quasi cinquant’anni. Ma sembra che il brutale assassino sia tornato per ulteriori spargimenti di sangue. Netflix ha ufficialmente condiviso l’aspetto di Il massacro della motosega nel texas di David Blue Garcia, un film di massacro in arrivo dopo cinquant’anni. Questo film è il sequel del film del 1974 Il massacro della motosega del Texas. Il film Netflix è la nona puntata del franchise Chainsaw Massacre, ma ci dà ancora gli stessi brividi del primo film.

Ecco cosa sappiamo del Il massacro della motosega nel texas su Netflix.

Data di uscita di Texas Chainsaw Massacre?

Netflix aveva annunciato l’uscita del film e del trailer tramite un post su Instagram. Con il trailer, i colossi dello streaming hanno ufficialmente annunciato che il film Il massacro della motosega nel texas uscirà sulla piattaforma di streaming il 18 febbraio 2022.

Chi è nel cast di Texas Chainsaw Massacre?

Dal momento che questo film è il sequel del 1974 Il massacro della motosega del Texas, possiamo aspettarci di vedere volti vecchi e nuovi. Il cast comprende Mark Burham, Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore, Nell Hudson, Moe Dunford, Alice Krige, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy. Inoltre, Olwen Fouéré tornerà nei panni di Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta nel film originale insieme a John Larroquette come narratore del film.

Qual è la trama del massacro della motosega in Texas?

Dopo aver distrutto la famiglia Hardesty, nessuno ha mai più sentito parlare di Leatherface.

Nel frattempo, un’altra giovane famiglia, Melody e sua sorella Sara, e i loro amici Dante e Ruth, si trasferiscono ad Harlow, in Texas, per avviare un’attività insieme. Ma inconsapevolmente, interrompono la vita di Leatherface invadendo la sua proprietà. Con una rinnovata sete di sangue, Leatherface è pronto per una follia omicida e inondare di sangue la cittadina di Harlow.

Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al massacro della famiglia Hardesty, rimane perseguitata dagli orrori dell’omicidio della sua famiglia. Quando il serial killer è di nuovo in agguato, Sally ha la possibilità di vendicarsi di Leatherface per la morte della sua famiglia.

Otterrà la sua vendetta o il Volto del massacro la distruggerà? Bisognerà aspettare fino al 18 febbraio per scoprirlo.

Sei entusiasta per il ritorno di Leartherface Il massacro della motosega nel texas? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Il post The Face of Massacre è tornato con “Texas Chainsaw Massacre” di Netflix – Rilasciato il trailer, controlla i dettagli qui è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.