Il vero stalker ha effettivamente inviato lettere?

Dai creatori Ryan Murphy e Ian Brennan, la nuova serie thriller di Netflix ti catturerà dal momento in cui inizi a giocare. L’osservatore interpreta Naomi Watts e Bobby Cannavale nei panni di una coppia sposata che acquista la casa dei loro sogni nel ricco quartiere di Westfield, nel New Jersey. Ma non tutto è eccezionale come sembra e si rendono conto che potrebbero essere in pericolo una volta che iniziano a ricevere lettere anonime firmate “The Watcher”.

Sulla base delle lettere, è evidente che questa persona viveva nella casa o l’aveva osservata nelle vicinanze per anni, cosa che comprensibilmente spaventa Nora e Dean Brannock. Mentre cercano di scoprire chi li sta perseguitando, i segreti sul loro nuovo quartiere iniziano a venire a galla. Chiunque è un sospetto in questa avvincente serie di crimini veri.

Senza entrare in troppi spoiler per L’osservatore su Netflix, siamo qui per parlare di più sulla storia della vita reale che l’ha ispirato. Lo spettacolo è basato sull’articolo del 2018 di The Cut, originariamente intitolato “The Haunting of a Dream House”, che descriveva in dettaglio la vera storia del 657 Boulevard. Se stai guardando lo spettacolo e vuoi sapere cosa è successo davvero e cosa è stato fabbricato per l’intrattenimento, ti consigliamo vivamente di leggere il pezzo di The Cut. Ma se vuoi semplicemente conoscere la verità dietro le lettere inquietanti, possiamo chiarirlo proprio qui!

L’Osservatore ha effettivamente inviato lettere alla famiglia del New Jersey?

Una grande parte di L’osservatore Lo show televisivo è il fatto che lo stalker invia lettere spaventose alla famiglia Brannock, e questo non è inventato. Nella vita reale, la coppia reale, Derek e Maria Broaddus, è stata molestata da lettere anonime firmate “The Watcher”, proprio come nella serie.

Il pezzo Cut rivela estratti da molte delle lettere, con lo stalker che usa un linguaggio come “il sangue giovane” riferendosi ai figli di Derek e Maria, oltre a raccontare loro dettagli sulla casa. Si rivolgevano anche alla coppia per nome, sebbene scrivessero “Broaddus” in modo errato e invece scrivessero l’ortografia fonetica “Braddus” e conoscessero i nomi dei loro figli con l’ortografia corretta. L’indirizzo sulle buste era sempre scritto a mano mentre le lettere stesse erano dattiloscritte.

Ciò che rende questa storia così terrificante è il fatto che The Watcher non è mai stato catturato. Sebbene ci fossero più sospetti, non ci sono mai state prove sufficienti per determinare chi fosse lo stalker. Non si sa cosa sia successo alla misteriosa persona e i nuovi proprietari del 657 Boulevard non hanno ricevuto alcuna lettera da parte loro.

Puoi abbuffarti di tutti gli episodi di L’osservatore in questo momento su Netflix.