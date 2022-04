Il vero prezzo della libertà: ecco la fine dell’assedio di Silverton SPIEGATA

Assedio di Silverton, l’ultimo progetto bilingue afrikaans-inglese di Netflix, fa riflettere i suoi spettatori. Sebbene il film non calpesti necessariamente l’accuratezza storica, trasmette il messaggio che avrebbe dovuto. Vediamo tre personaggi fare tutto ciò che è in loro potere assicurarsi che Nelson Mandela venga rilasciato dal carcere quando i sentimenti di apartheid raggiunsero il picco nel paese del Sud Africa. Tuttavia, in mezzo all’azione, i fan si sono ritrovati confuso su molte cose, ecco la fine di Assedio di Silverton spiegato nel modo più semplice possibile.

Missioni fallite e piani che sono andati storto

Per la prima metà del film Netflix, i fan si chiedono chi sia la talpa nel gruppo. Prima che il trio finisca per tenere in ostaggio la banca, il loro obiettivo era sabotare una raffineria di petrolio. Tuttavia, hanno scoperto che la polizia li stava aspettando quando sono arrivati ​​​​sulla scena. Mentre tentano di fuggire, il gruppo di 4 perde un membro come Masego, il ragazzo di Terry mentre la polizia gli spara. Mentre piange la morte del suo partner, è anche determinata a trovare l’informatore che ha informato la polizia.

Calvin, invece, non vuole causare alcuna perdita. Gli attivisti devono garantire che la loro missione rimanga fedele al suo scopo fino alla fine. Lo scopo dell’assedio era di consegnare a messaggio politico e far uscire di prigione Nelson Mandela. Tutto questo deve avvenire senza causare vittime o rubare dalla Banca. Christine, la figlia di un ministro e un impiegato di banca, aiuta il trio.

Cosa è successo alla fine di Silverton Siege?

Dopo un cecchino spara a Christine, rendendola subito morta, Calvin non può fare a meno di riconsiderare le sue scelte. A questo punto, anche Terra lo ha scoperto Aldo era l’informatore e uccide anche lui. Ma, dopo che la squadra SWAT ha preso d’assalto il posto, la violenza che ha luogo va contro i valori fondamentali del gruppo. Calvin e Terra liberano gli ostaggi, mentre Mandela è ancora in carcere. Nell’ultima scena dell’originale Netflix, vediamo entrambi gli attivisti uscire dalla porta principale mentre la polizia li aspetta. Sentiamo degli spari in sottofondo mentre loro entrambi abbracciano la loro morte, diventando martiri.

Il gruppo non è riuscito a far uscire di prigione Nelson Mandela. Tuttavia, le azioni e la successiva morte degli attivisti hanno lasciato il Sud Africa in uno stato di tumulto politico. Ha fornito al paese un incendio noto come “Libera Mandelamovimento. Il rilascio di Mandela non avvenne fino a un decennio dopo gli eventi dell’assedio di Silverton. Ciò nonostante, Il Sudafrica si sarebbe trovato in uno stato molto diverso da quello che è ora, se il trio non si fosse sacrificato per questa causa.

Assedio di Silverton è disponibile per lo streaming su Netflix.

