Il vecchio è su Netflix? Dove vedere in streaming il thriller di Jeff Bridges

Tutti ne sono entusiasti Il vecchio, una nuova serie emozionante con protagonista nientemeno che l’attore premio Oscar Jeff Bridges. Ecco perché dovresti esserlo anche tu.

La versione 2022 è il gioco perfetto del gatto e del topo in quanto i ruoli di preda e predatore cambiano per sempre. Da un lato, hai un ex agente della CIA di nome Dan Chase, che presto si rende conto che la sua vita tranquilla non ci sarà più dopo che i suoi colleghi del passato hanno tentato di assassinarlo.

D’altra parte, Chase è un esercito di un solo uomo e non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi che questi molestatori lo lascino in pace per sempre. I cacciatori diventeranno preda? O questi cacciatori hanno ancora un paio di assi nella manica? Indipendentemente dal risultato, questo spettacolo ti lascerà sicuramente perplesso su quale parte prendere.

Se Il vecchio sembra uno spettacolo che fa per te, allora sei nel posto giusto perché siamo qui per dirti dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo. Dai un’occhiata qui sotto.

Il vecchio è in streaming su Netflix?

Attualmente, Il vecchio non è in streaming su Netflix. Molto probabilmente, la serie non lo farà mai.

Ovviamente, il futuro potrebbe cambiare, il che significa che sarai in grado di vedere Bridges recitare nei panni di uno spietato fuorilegge sui tuoi schermi in qualsiasi momento. Tuttavia, per ora, è probabilmente meglio dare un’occhiata agli altri titoli simili che Netflix ha da offrire per passare il tempo. Noi raccomandiamo 21 Ponti, Avviso rosso, La caduta degli deie La guardia del corpoma qualsiasi titolo incentrato sul crimine del sito andrà bene.

Dove vedere in streaming Il vecchio

Oggi puoi trasmettere in streaming Il vecchio su Hulu. Il sito ha attualmente i primi due episodi della prima stagione disponibili per lo streaming a tuo piacimento. Dopo aver finito di guardare questi episodi, puoi guardare nuovi episodi ogni venerdì.

Se non hai voglia di aspettare fino a venerdì o semplicemente vuoi usare la TV via cavo, sei fortunato perché FX, la rete televisiva della serie, pubblica nuovi episodi ogni giovedì alle 22:00 ET.

Guarda l’avvincente trailer di FX per il titolo qui sotto.

A parte FX e Hulu, Il vecchio non è disponibile da nessun’altra parte. Saremo sicuri di farti sapere se ciò dovesse mai cambiare.

Fino ad allora, vai a Hulu o FX per iniziare a guardare Il vecchio. Oppure, dai un’occhiata a tutti i titoli emozionanti di Netflix oggi.