Il tweet di Netflix cancellato presenta Millie Bobby Brown che afferma che Eleven era “gravemente vittima di bullismo”, tra le altre cose

Il rilascio di Cose più strane la stagione 4 è giusto dietro l’angolo. Netflix ha benedetto i fan con un’abbondanza di contenuti che circondano lo spettacolo. Ma, questa volta, probabilmente si sono resi conto che questo era un po’ troppo lontano. La piattaforma ha twittato un’intervista a due dei membri del cast sulla stagione 4. Successivamente, loro completamente cancellato lo stesso dal proprio account Twitter dopo poche ore. Tuttavia, abbiamo catturato un po ‘ panoramica del video dell’intervista con i membri del cast Millie Bobby Brown (Eleven) e Noah Schnapp (Will Byers).

Noah Schnapp e Millie Bobby Brown sul lavoro insieme

Come sappiamo dalla fine della stagione precedente e dal trailer di quella nuova, Undici (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) trascorreranno molto tempo insieme. I due non hanno trascorso molto tempo sullo schermo l’uno con l’altro, nemmeno in gruppo. Purtroppo, il loro legame uno contro uno era qualcosa che non era accaduto del tutto. Per la maggior parte della stagione 1, Will era bloccato nel Sottosopra. Per quanto riguarda la stagione 2, era ancora perseguitato dal Mind Flayer. E conosciamo tutti i famigerati Storia di ragazze adolescenti contro ragazzi che è andato giù nella stagione 3 quando Eleven ha scaricato Mike e ha trascorso del tempo con Max (Sadie Sink).

In questa stagione, mentre Eleven si trasferisce in California con i Byers, lei andrà a scuola con Will. I due si vedranno insieme. Noah Schnapp e Millie Bobby Brown hanno parlato di lavorare insieme sui set di Netflix Original. Brown ha detto: “Siamo migliori amici e penso che sia il massimo quando lavori con il tuo migliore amico.” A questo, Schnapp ha risposto: “Mi piace sempre lavorare con Millie, e in questa stagione ho avuto modo di lavorare con lei probabilmente il massimo rispetto a qualsiasi altra stagione.”

Cosa c’è in serbo per Eleven?

La stagione 4 potrebbe essere arcobaleni e sole per gli attori. Evidentemente, adoravano girare e stare sul set insieme ai loro amici più cari. Tuttavia, le cose nel Cose più strane universo continua a diventare più scuro. Sebbene Eleven non abbia mai avuto una grande vita sociale, ha sempre avuto Mike intorno come sua costante fonte di sostegno.

Anche se la ragazza potrebbe stringere un legame con Will, il posto è completamente nuovo per lei, così come le persone. In questo caso, Undici sarà “gravemente vittima di bullismo“. E a differenza dell’ultima volta, non può usare i suoi poteri per rompere i gomiti del suo prepotente.

Cose più strane la stagione 4 sarà disponibile per lo streaming su Netflix su 27 maggio 2022!

