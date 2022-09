“Il tuo posto o il mio” Film Netflix di Reese Witherspoon: cosa sappiamo finora

Annunciato per la prima volta a maggio 2020, notizie sul film in uscita di Reese Witherspoon Il tuo posto o il mio è stato tranquillo. Le riprese si sono svolte alla fine del 2021 e il film uscirà su Netflix a febbraio 2023. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Il tuo posto o il mio è una commedia romantica originale Netflix in uscita, scritta, diretta e prodotta da Aline Brosh McKenna. L’attrice Reese Witherspoon è anche produttrice esecutiva del film e sta producendo il film attraverso la sua società di produzione, Hello Sunshine.

Cosa aspettarsi da Il tuo posto o il mio

Ecco il logline ufficiale del film:

“Your Place Or Mine si concentra su due migliori amiche a distanza che cambiano la vita l’una dell’altra quando lei decide di perseguire il sogno di una vita e lui si offre volontario per tenere d’occhio suo figlio adolescente”.

Di chi sono i membri del cast Il tuo posto o il mio?

Finora sono stati confermati solo pochi attori. Tuttavia, il membro del cast più eccitante annunciato è Resse Witherspoon, che farà il suo debutto su Netflix Il tuo posto o il mio.

Oltre all’annuncio in cui Reese Witherspoon reciterà Il tuo posto o il mioè stato inoltre confermato che il Legalmente bionda star è stata anche scritturata in un secondo Netflix Original, Il Cactus.

Non solo uno… ma due Reese. Siamo lieti di annunciare che @ReeseW produrrà e reciterà in *due* nuove rom-com Netflix: YOUR PLACE OR MINE della sceneggiatrice Aline Brosh McKenna (THE DEVIL WEARS PRADA) e del produttore Jason Bateman, e THE CACTUS, basato sul Best seller. 📸GETTY pic.twitter.com/lxKEj2RXdZ — NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 maggio 2020

Ashton Kutcher torna su Netflix per la prima volta dalla fine della popolare sitcom Il ranch.

Il tuo posto o il mio sarà il terzo Netflix Original per Steve Zahn che aveva già recitato I poteri curativi di Dude e Il ridicolo 6.

Di seguito è riportato l’elenco del cast confermato di Il tuo posto o il mio:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Debbie Reese Witherspoon Legalmente bionda, Piccole bugie, Lo spettacolo mattutino Peter Ashton Kutcher Quello spettacolo degli anni ’70, Cosa succede a Las Vegas, Il ranch John Golden Griffin Matthews L’assistente di volo TBA Steve Zahn Phineas e Ferb, La guerra per il pianeta delle scimmie, Sahara Theo Jesse Williams The Cabin in the Woods, Grey’s Anatomy, The Sisterhood of Traveling Pants 2 TBA Zoe Chao Love Life, Downhill, Strangers TBA Tig Notaro One Mississippi, Army of the Dead, Instant Family Wade Mystic Inscho Satanic Panic!, Scheggiato, La misteriosa società benedettina Jack Wesley Kimmel Wandavision, Brave ragazze, The Rookie

Qual è lo stato di produzione di Il tuo posto o il mio?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 20/12/2021)

Le riprese per Il tuo posto o il mio è iniziato il 4 ottobre 2021 a New York City, New York.

Una delle nostre fonti ha riferito che le riprese dovevano concludersi entro il 12 novembre 2021, ma non eravamo sicuri se si trattasse di riprese per una location o per l’intera produzione.

Tuttavia, le riprese per Il tuo posto o il mio concluso il 20 dicembre 2021.

La produzione è gestita da Aggregate Films, la società di produzione dell’attore e produttore Jason Bateman.

Quando è Il tuo posto o il mio in arrivo su Netflix?

Netflix non ha fornito una data di uscita confermata per Il tuo posto o il mio.

È stato attraverso che Your Place or Mine sarebbe uscito su Netflix nel 2022, ma non è mai stato realizzato. Invece, ora sappiamo che il film entrerà in servizio all’inizio del 2023.

Come confermato all’evento TUDUM di Netflix, il film sarà disponibile sul servizio il 10 febbraio 2023.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il tuo posto o il mio su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!