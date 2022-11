“Il tuo corpo non avrà un bell’aspetto” – Come “Superman” Henry Cavill è quasi finito con la routine di fitness sbagliata

Henry Cavill è noto per i suoi ruoli di alto profilo in film e spettacoli come Uomo d’acciaio, Lo stregonee Enola Holmes. Mentre il suo fisico è rimasto la parte più definitiva della sua personalità dai tempi di Superman. I fan si chiedono sempre come la star di 39 anni mantenga questo tipo di forma fisica. Potrebbe sembrare affascinante per le persone solo dare un’occhiata, ma ci vuole così tanta coerenza e duro lavoro. Poiché questi obiettivi non vengono raggiunti in un solo giorno e Cavill ha dedicato anni per mantenere i suoi muscoli tonici.

MuscleTech è un’azienda di integratori che il immortali star ha utilizzato per le sue diete quotidiane. Poiché una dieta equilibrata gioca un ruolo cruciale nello sviluppo della forma fisica e nelle routine di allenamento regolari. L’attore britannico ha imparato molto sul fitness e sulla salute in tutti questi anni. Tuttavia, c’è stato un momento in cui ha quasi finito con la routine di fitness sbagliata.

Henry Cavill ha parlato di errori nella dieta e negli integratori

In un’intervista del 2021 con GQ, Henry Cavill ha parlato della sua routine di fitness e dell’allenamento fisico di Superman. Durante la conversazione, il Enola Holmes 2 star ha rivelato come ha iniziato saltando il suo frullato proteico prima di andare a letto. Tuttavia, il suo allenatore ha notato il cambiamento nel suo corpo dopo alcune settimane e glielo ha chiesto.

Questo è quando l’attore si è reso conto che hLo ha fatto in modo sbagliato, quindi l’allenatore gli ha detto l’importanza di assumere frullati proteici. Ha detto che una persona prende meno calorie e fa molto allenamento, motivo per cui questo integratore è necessario.

LEGGI ANCHE: Battaglia degli Sherlock! Tra Henry Cavill, Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr., Millie Bobby Brown sceglie il detective migliore

“Quindi in realtà quello che stai facendo è perdere la muscolatura mentre dormi. Quindi il tuo corpo non avrà un bell’aspetto,” ha spiegato l’allenatore al Adamo Nero stella.

Inoltre, il Cacciatore notturno la stella ci crede la salute mentale è altrettanto importante per il fitness fisicoS. “Soprattutto quando si tratta di manutenzione. Divertiti a farlo, diventa bravo, poi diventa davvero bravo,” disse l’attore. Secondo lui, invece di fare ciò che amano, le persone dovrebbero trovare qualcosa che odiano e poi finire per amarlo. Il Lega della Giustizia star torna mentre Superman e i fan potrebbero saperne di più sulla sua forma fisica e sul suo allenamento.

LEGGI ANCHE: “Non posso più guardare questo universo se..” – I fan reagiscono al trailer di “The Witcher: Blood Origin’s” che chiede di riportare Henry Cavill

Cosa ne pensi della routine di fitness di Henry Cavill? Raccontaci le tue opinioni nei commenti!

Il post “Il tuo corpo non sarà così bello” – Come “Superman” Henry Cavill è quasi finito con la routine di fitness sbagliata è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.