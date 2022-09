Il trattamento dei fan della DC di Henry Cavill e Keanu Reeves mostra esattamente cosa c’è che non va nei fan

Dopo aver visto Henry Cavill in costume da Superman sorvolare la città di Metropolis, i fan si sono convinti che il ruolo fosse fatto apposta per lui. Non solo Cavill è spettacolare nei panni di Superman. Ma la confusione, la paura e la determinazione di Clark Kent che porta con sé rendono la sua performance fenomenale. Con il suo fisico massiccio, Henry Cavill ha reso realistica la forza soprannaturale. Questo non è facile e Cavill è noto per praticare allenamenti intensi ed eseguire le sue sequenze di combattimento da solo.

Questo è il motivo per cui i fan hanno adorato ogni momento di guardare l’attore britannico interpretare in modo impeccabile il supereroe con un mantello rosso. Henry Cavill nei panni di Superman era iconico perché, sebbene possedesse poteri da supereroe, sembrava realistico e imperfetto. Nel Uomo d’acciaio filmSuperman si è fatto arrestare per dimostrare di non essere una minaccia, cosa che nessun altro Superman ha mai fatto. Dato quanto i fan adorassero vederlo nei panni di Superman, hanno chiesto l’elemosina per un altro film. Ma con il numero di film DC in diminuzione, i fan stavano perdendo la speranza. Tuttavia, dopo un certo annuncio, stanno imperversando.

Perché i fan di Henry Cavill sono arrabbiati dopo l’annuncio del film di Keanu Reeves?

Il tempo è stato lento per i fan di Henry Cavill nei panni di Superman. Dopo Lega della Giustizia nel 2017 lo è stato quattro anni di difesa da parte dei fan e quattro anni di rigetto delle eccezioni da parte della DC. Il fandom lo stava prendendo abbastanza bene, soddisfacendo i propri desideri guardando Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia su Netflix.

Questo fino a quando non è stato annunciato Keanu Reeves sarebbe tornato come John Constantine. Inoltre, la Warner Bros. Discovery produrrà un altro Contastine sequel interpretato da Keanu Reeves e diretto da Francis Lawrence.

La rabbia dei fan di Henry Cavill ha presto calpestato l’eccitazione per il ritorno di John Constantine. Dopo David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery Inc abbiamo acceso le nostre speranze mostrando un piccolo picco del supereroe nel prossimo antipasto di Dwayne Johnson Adamo Neroi fan vogliono di più.

Date le voci sul debutto dell’attore britannico nel Marvel Cinematic Universe, sembra molto improbabile che avremo un altro film con protagonista Henry Cavill nei panni di Superman. Non solo quello, ma il Sospeso anche il film di Superman con protagonista Michael B Jordan. Ma i fan della DC sono ancora appesi a un sottile filo di speranza.

