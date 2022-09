Il trailer di They Cloned Tyrone prende in giro il film Netflix di Jamie Foxx

HANNO CLONATO TYRONE (LR) TEYONAH PARRIS come YO-YO, JAMIE FOXX (PRODUTTORE) come SLICK CHARLES, JOHN BOYEGA come FONTAINE. CR. PARROCCHIA LEWIS/NETFLIX

Durante l’evento TUDUM di Netflix, i fan hanno fatto un tuffo nel film d’avventura di fantascienza in arrivo che tutti aspettavano di vedere tutto l’anno—Hanno clonato Tyrone.

Mentre i fan hanno potuto vedere un frammento del titolo durante il video di anteprima del film 2022 di Netflix, desideravano ardentemente dare uno sguardo ancora più esclusivo al film per valutare l’estetica del film e dare un’occhiata a quali celebrità di talento possono aspettarsi di vedere nel film. Fortunatamente per tutti, l’attesa è finalmente finita, poiché finalmente abbiamo tutti i succosi dettagli in merito Hanno clonato Tyrone.

Dai un’occhiata qui sotto!

Hanno clonato il trailer di Tyrone

I fan sono entrati a Tudum sperando solo in una breve presa in giro e invece sono stati trattati per un primo fantastico sguardo al film in uscita con Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris – e se il trailer indica che siamo in una corsa sfrenata!

Hanno clonato Tyrone racconta la storia di come Fontaine (John Boyega) e i suoi amici Slick Charles (Jamie Foxx) e Yo-Yo (Teyonah Parris), intraprendono un viaggio per scoprire una scioccante cospirazione governativa in cui le comunità nere prese di mira sono soggetti di prova per un misterioso esperimento di clonazione.

Insieme, cercano non solo di sradicare i malvagi al potere, ma anche di porre fine alla disumanizzazione della loro comunità. Ma come riusciranno a raggiungere questo obiettivo quando le probabilità si accumulano contro di loro? Quali altri segreti troveranno lungo la strada? E, soprattutto, che effetto avrà la denuncia di questa cospirazione sul mondo?

Se muori dalla voglia di conoscere le risposte a queste domande, non dimenticare di assistere alla premiere di Hanno clonato Tyrone venerdì 30 dicembre, solo su Netflix.