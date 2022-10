Il trailer di STUTZ di Jonah Hill, la data di uscita, il cast, la sinossi e altro ancora

“Questo è probabilmente il più grande documentario mai realizzato o il peggiore. Probabilmente sono entrambe le cose”. STOZZun film di Jonah Hill, è un nuovo commovente film documentario dell’attore candidato all’Oscar che approfondisce la terapia e l’autoaiuto concentrandosi su Phil Stutz, uno dei principali psichiatri del mondo.

Hill potrebbe essere noto per i suoi ruoli comici, ma l’attore si è ampliato un po’ di recente e ha prodotto più contenuti da dietro le quinte, come l’acclamato film sulla maturità Metà degli anni ’90. Successivamente, dirige e produce il documentario STOZZ.

Rooney Mara, James Wilson e Nicholas Ramirez sono i produttori esecutivi, mentre Matt Dines, Alison Goodwin, Joaquin Phoenix, Chelsea Barnard, Diane Becker, Melanie Miller e Mark Monroe stanno producendo con Hill.

In uscita questo novembre, STOZZ sembra che sarà un ritratto toccante e intimo che dimostrerà i benefici della terapia.

Anche se lo stigma nei confronti della terapia è diminuito negli ultimi anni, troppe persone continuano a sottovalutare o negare apertamente i suoi vantaggi e lasciano che il loro benessere mentale ed emotivo ne risenta.

In STOZZJonah Hill mostrerà al mondo una sessione di terapia non ortodossa con il suo amico e terapeuta di lunga data Phil Stutz nella speranza che possano fornire strumenti agli spettatori che potrebbero poi rimodellare le loro vite o potenzialmente cercare aiuto da soli.

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Phil Stutz è uno degli psichiatri più importanti del mondo. Ha aiutato innumerevoli pazienti in 40 anni, inclusi creativi di livello mondiale e leader aziendali, e tra questi molti scettici della terapia. Diretto dall’amico e paziente Jonah Hill, il film esplora la vita di Stutz e guida lo spettatore attraverso i suoi caratteristici esercizi di visualizzazione, Gli strumenti.

Mentre Hill si siede con Stutz per una sessione non ortodossa che capovolge la loro tipica dinamica medico-paziente, danno vita a The Tools in un’esperienza divertente, vulnerabile e in definitiva terapeutica. Con una sincera discussione sui viaggi personali di Stutz e Hill nella salute mentale, insieme alle battute spensierate di due amici di generazioni diverse, il film inquadra magnificamente The Tools e il viaggio verso la salute mentale in un modo accessibile a chiunque, indipendentemente dal fatto che lo sia attivamente o meno. in cerca di aiuto.