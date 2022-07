Il trailer della quarta stagione di Virgin River introduce il nuovo dottore della città

Uh-oh, sembra che Jack possa avere una piccola competizione romantica per far entrare il cuore di Mel fiume vergine stagione 4!

Il trailer ufficiale della nuova stagione è finalmente stato presentato in anteprima e in esso abbiamo avuto modo di vedere il nostro primo assaggio di personaggi nuovi e di ritorno. Tra i nuovi arrivati ​​c’è Mark Ghanimé, che sarà un personaggio regolare della serie nella quarta stagione dello show.

Ghanimé interpreta il dottor Cameron Hayek. Se vi ricordate, nella terza stagione, Doc parlava di assumere un nuovo dottore alla clinica e sembra che abbia fatto la sua scelta. Il dottor Hayek è un nuovo dipendente affascinante che potrebbe avere occhi per Mel, anche se è troppo presto per dire se sboccerà in qualcosa di serio solo sulla base del trailer.

Chi è il nuovo dottore caldo nella stagione 4 di Virgin River?

Il dottor Hayek è descritto come un “nuovo affascinante medico” con “un bell’aspetto accattivante” e “un intelletto affilato come un rasoio”. Nel trailer, Muriel prende in giro Jack suggerendo che sarà una competizione poiché Mel probabilmente lavorerà a stretto contatto con lui per tutta la nuova stagione.

Questo significa che gli occhi di Mel potrebbero vagare verso l’uomo nuovo nella sua vita? Sembra improbabile visto quanto lei e Jack hanno passato a questo punto e soprattutto perché Mel è incinta, ma sappiamo quanto questo show ami il dramma, quindi vedremo!

Dove hai già visto Mark Ghanimé?

Se l’attore che interpreta il dottor Hayek, Mark Ghanimé, ti sembra familiare, potresti averlo visto in alcuni dei suoi progetti precedenti. Ghanimé è apparso in spettacoli come Il tipo audace, Occhi privati, iZombie, Regno e Slasher. Il 44enne ha anche interpretato il ruolo del maggiore Sergio Balleseros nella serie Syfy Elica.

fiume vergine la stagione 4 debutterà il 20 luglio. Cosa ne pensi del nuovo trailer? Sei entusiasta di vedere cosa porta in tavola questo nuovo dottore?