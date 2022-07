Il trailer della quarta stagione di Virgin River anticipa che Brady non ha sparato a Jack, dopotutto

Siamo proprio dietro l’angolo dalla premiere di fiume vergine stagione 4, e ora che il trailer ufficiale è uscito, abbiamo così tanti indizi su cosa accadrà dopo! Nel caso te lo dimentichi, il finale della terza stagione si conclude con un ENORME cliffhanger quando Mel (Alexandra Breckenridge) dice a Jack (Martin Henderson) che è incinta. È un’ottima notizia, soprattutto perché Mel aveva l’impressione di non poter rimanere incinta di nuovo. L’unica cosa di cui devono preoccuparsi è… Mel non sa chi è il padre!

Come si vede nel fiume vergine trailer della stagione 4, Mel e Jack lo stanno rivivendo, poiché Jack non vuole scoprire chi è il padre del bambino e Mel è preoccupata per il suo bere. Non pensare per un secondo che questa stagione non sarà ricca di drammi! E oltre a tutto il resto, un’altra trama importante nella stagione 4 sarà (si spera) scoprire chi ha sparato a Jack. Nel finale della seconda stagione, Jack viene colpito da una fucilata nel suo bar e ancora non sappiamo chi sia il colpevole.

Brady (Ben Hollingsworth) è condannato per aver sparato a Jack, anche se insiste che non era la persona giusta per farlo. Jack continua a sperare che non fosse suo amico, e fino ad oggi non lo sappiamo. In fiume vergine stagione 4, Brady sta scontando la pena per il crimine. Ma l’ha fatto veramente fallo?

Brady ha sparato a Jack in Virgin River?

Nel fiume vergine trailer della quarta stagione, vediamo una clip di Preacher (Colin Lawrence) che si avvicina a Jack con un video sul suo telefono, dicendogli che deve vedere qualcosa che il suo investigatore privato gli ha mostrato. Nel video vediamo Vince (Steve Bacic), il fratello di Wes. Prima di saperne di più, il trailer taglia una clip di Brady in prigione, con la voce fuori campo di Jack che dice: “Brady non mi ha sparato. Dobbiamo portarlo fuori di lì”.

Sulla base del trailer, sembra che Brady non abbia sparato a Jack. Allora, era Vince? Bene, a questo punto non ci resta che uscire dal trailer, quindi non abbiamo conferme. Ovviamente, un trailer potrebbe unire diverse parti della stagione e ciò che stiamo vedendo potrebbe essere fuorviante. C’è solo un modo per scoprirlo con certezza, ed è guardare fiume vergine stagione 4 quando arriverà su Netflix il 20 luglio.

Guarda il trailer di fiume vergine stagione 4 qui sotto!

Il trailer della quarta stagione di Virgin River

Credi che Brady abbia sparato a Jack? Facci sapere nei commenti qui sotto e tieniti aggiornato su Netflix Life per tutta la nostra copertura fiume vergine stagione 4.