Il trailer della quarta stagione di “Stranger Things” sta per superare una serie Marvel di un mese fa e un’aggiunta Disney+ Star Wars

Cose più strane la stagione 4 è un sicuro successo per Netflix. Da quando la serie ha debuttato nel 2016, è stata costantemente soddisfatta in ogni stagione ricorrente. Solo cinque giorni fa, Netflix ha rilasciato il trailer probabilmente della stagione più attesa di quest’anno. E Internet è andato su tutte le furie.

Da quando è uscito il trailer, le persone non sono state in grado di controllare la loro eccitazione per lo spettacolo e ne hanno parlato giorno dopo giorno. E la popolarità del trailer ha battuto molte grandi produzioni, mostrando solo un assaggio di ciò che farà la stagione.

Il trailer della quarta stagione di Stranger Things ha battuto i record

Cose più straneIl successo può essere attribuito a molte cose. Si può dire che i nuovi volti rinfrescanti che ha portato sono stati un grande contributo, altri ritengono che la nostalgia degli anni ’80 e ’90 che lo spettacolo offre sia il suo USP. Tutte queste sono risposte corrette a una lista infinita.

Ora non sappiamo perché lo spettacolo abbia un seguito così grande di fan. Ma abbiamo statistiche che affermano che la stagione 4 sarà a dir poco un botto.

Il trailer di Cose più strane attualmente ha 15.990.235 visualizzazioni sul suo trailer (al momento della pubblicazione) e sono passati appena sei giorni.

È straordinario vedere che un trailer da solo è stato in grado di accumulare una reazione così grande da parte dei fan. In confronto, grandi studi come Marvel e Disney hanno caricato trailer per i loro spettacoli Signora Marvel e Obi-Wan un mese fa e hanno opinioni quasi uguali.

Obi-Wan ha 16 milioni visualizzazioni.

e l’imminente arrivo della Marvel Signora Marvel ha anche lo stesso numero di visualizzazioni solo qualche migliaio in più.

Non ci vuole genio per capirlo prima del tempo Cose più strane il trailer compie un mese e li supererà facilmente nel numero di visualizzazioni.

È interessante notare che Cose più strane il trailer ha già più Mi piace. Esso ha 781k mi piace rispetto a 580k e 733k rispettivamente di Obi-Wan e Ms. Marvel.

LEGGI ANCHE: I fratelli Duffer rivelano un’enorme rivelazione su Vecna ​​nella stagione 4 di “Stranger Things”.

Queste statistiche sono una sorta di profezia dell’inimmaginabile popolarità della quarta stagione Cose più strane riceverà quando trasmette in streaming su Netflix su 27 maggio.

Facci sapere se ne pensi Cose più strane batterà il record di visualizzazione precedentemente stabilito da Bridgerton stagione 2 all’inizio di quest’anno.

Il trailer della quarta stagione di “Stranger Things” che sta per superare una serie Marvel di un mese fa e un trailer aggiuntivo di Disney+ Star Wars è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.