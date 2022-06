Il thriller Watcher con Maika Monroe è su Netflix?

Il preferito del Sundance Osservatore ha una storia avvincente che i fan non vorranno perdersi e molti probabilmente sono curiosi di sapere se possono guardarlo su Netflix.

Il film IFC Midnight ha una trama inquietante che segue un’americana di nome Julie che si trasferisce a Bucarest con il suo partner e nota un misterioso sconosciuto che la veglia. Quando pensa che si stia avvicinando, decide di scoprire cosa sta davvero combinando e il risultato finale è scioccante.

Il film ha ricevuto recensioni incredibilmente favorevoli, con Collider che lo ha definito “una vignetta di veri incubi”. Il film, diretto da Chloe Okuno, è stato molto ben accolto quando è stato proiettato al Sundance Film Festival e al popolare South By Southwest Film Festival. Inoltre, Watcher ha persino ottenuto punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes.

Protagonista in questa caratteristica suspense ben realizzata è Segue e Giorno dell’Indipendenza: Rinascita protagonista Maika Monroe, che ha ricevuto notevoli elogi per la sua straordinaria interpretazione. Nel film c’è anche un solido cast composto da Karl Glusman e Burn Gorman.

Watcher è disponibile su Netflix?

Non è un segreto che gli abbonati adorerebbero vedere Monroe perseguitata da un potenziale serial killer sul servizio di streaming la prossima volta che si siedono per la serata al cinema. Ma sfortunatamente, ciò non è possibile perché Osservatore non è disponibile su Netflix e al momento non è chiaro se cambierà mai.

Fortunatamente, Netflix non ha carenza di scelte quando si tratta di giostre da brivido piene di suspense, e ognuna offrirà sicuramente un’esperienza agghiacciante che le persone troveranno piuttosto divertente. Alcune delle eccellenti opzioni pronte per lo streaming ora includono Manna, Av, Camera, Scatola per uccelli e Silenziosolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare in streaming Watcher

Il film Osservatore è disponibile nei cinema.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: