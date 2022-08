Il thriller Netflix è adatto ai bambini?

Netflix sa esattamente di cosa abbiamo bisogno prima di entrare in un nuovo mese. Un nuovo film thriller! Il 31 agosto, un film britannico ha chiamato Sono passato arriva su Netflix e, una volta scoperto di cosa si tratta, vorrai sicuramente vederlo subito.

Sono passato è un film originale Netflix in uscita diretto da Babak Anvari da una sceneggiatura co-scritta da Anvari e Namsi Khan. Anvari è meglio conosciuto per dirigere i film dell’orrore Sotto l’ombra e Ferite. Inoltre, Khan è noto per aver scritto per i programmi TV Umani, I suoi materiali oscuri e I cuculi di Midwich.

Il film thriller parla di un giovane artista di graffiti ribelle che prende di mira le case dei ricchi e dell’élite a Londra. Ma le cose vanno rapidamente male quando l’artista dei graffiti scopre un oscuro segreto in uno scantinato nascosto di un giudice, mettendo lui e i suoi cari in pericolo. Il cast è interpretato da George MacKay, Kelly Macdonald, Percelle Ascott, Varada Sethu, Hugh Bonneville e altri.

Così può Sono passato essere guardato come una famiglia durante la serata al cinema in famiglia? Abbiamo risposto a questa domanda condividendo la guida per i genitori e la classificazione per età proprio di seguito.

I Came By: guida per i genitori e classificazione per età

Sono passato è classificato TV-MA, il che significa che è pensato solo per essere guardato da un pubblico maturo. Pertanto, potrebbe non essere appropriato per i bambini di età pari o inferiore a 17 anni. Quindi, probabilmente è meglio accendere un film per bambini per i tuoi bambini più piccoli. Tuttavia, se hai bambini più grandi, non dovrebbero avere problemi a guardare il film. Gli è stata assegnata una classificazione per età TV-MA per linguaggio forte, violenza e fumo.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima del film prima che venga pubblicato su Netflix!

Basandoci sul trailer, possiamo già dire che questo film porterà gli spettatori in una corsa da brivido dall’inizio alla fine. Sono passato uscirà su Netflix il 31 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il thriller?