Il thriller di Queen Latifah ‘End of the Road’: in arrivo su Netflix a settembre 2022

In arrivo su Netflix questo settembre è un nuovo emozionante thriller con Queen Latifah e Ludacris, Fine della strada. Abbiamo tutto ciò che devi sapere Fine della stradainclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Fine della strada è un film thriller poliziesco originale Netflix in uscita diretto da Millicent Shelton. La storia è stata scritta da David Loughery (Passeggero 57), e la sceneggiatura originale è stata scritta da Christopher J. Moore (Mi Casa Mi Casa).

Queen Latifah è uno degli undici produttori del progetto che rappresentano la sua società di produzione Flavor Unit Entertainment. La Edmonds Entertainment è rappresentata dal produttore Tracey Edmonds (Giochi a cui giocano le persone) e Ben Pugh di 42 (Fuori dal filo).

Quando è il Fine della strada Data di uscita di Netflix?

Gli abbonati Netflix non dovranno aspettare così a lungo per guardare Fine della strada che arriva in tutto il mondo Venerdì 9 settembre 2022.

Qual è la trama Fine della strada?

La sinossi di Fine della strada è per gentile concessione di Netflix:

Dopo aver perso il lavoro, Brenda, rimasta vedova da poco, guida la sua famiglia attraverso il paese per iniziare una nuova vita. Nel deserto del New Mexico, tagliati fuori dagli aiuti, devono imparare a reagire quando diventano il bersaglio di un misterioso assassino.

Di chi sono i membri del cast Fine della strada?

Fine della strada è il quarto Netflix Original per l’artista e attrice rap Queen Latifah. Più recentemente Queen Latifah è stata la moglie sullo schermo di Adam Sandler nei panni di Teresa Sugarman nel dramma sul basket Hustle. Ha anche appoggiato i suoi talenti vocali alla serie animata Maya e i Tre e ha interpretato l’attrice premio Oscar Hattie McDaniel in Ryan Murphy’s Hollywood.

Artista rap e Fast & Furious la star Ludacris segnerà il suo debutto su Netflix in un ruolo senza nome in Fine della strada.

Frances Lee McCain è stata scelta per il ruolo di Val. Molte persone ricorderanno Frances per i suoi ruoli negli anni ’80 come Lynn Peltzer, la madre di Billy in Gremlins, Stelle Baines, la madre della madre di Marty, Lorraine in Ritorno al futuro, ed Ethel McCormack in Footloose. Tuttavia, Fine della strada sarà il debutto di McCain su Netflix.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast confermato:

La regina Latifah nel ruolo di Brenda

Ludacri

Bei Ponti

Travis Hammer nel ruolo di Skinny

Keith Jardine come Mace

Jesse Lukeen nel ruolo di Harvey Ruck

Amiee MacKenzie nel ruolo di Lucy

Frances Lee McCain nel ruolo di Val

Tabatha Shaun nel ruolo di Shelby

Aaron Valentine nel ruolo di Zach

Efrain Villa come Pepe Ochoa

Mychala Lee nel ruolo di Kelly Freeman

Qual è la durata del film?

È stato confermato che il runtime per Fine della strada è di 89 minuti.

Qual è la valutazione dei genitori?

È stato confermato che il film è classificato R negli Stati Uniti. Nel Regno Unito questo sarebbe un punteggio parentale di 15.

Quando e dove è avvenuta la produzione?

Le riprese si sono svolte nell’estate 2021, a partire dal 14 giugno 2021 e terminando il 6 agosto 2021.

Le riprese per Fine della strada si è svolto ad Albuquerque, New Mexico, Stati Uniti.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Fine della strada su Netflix?