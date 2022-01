Il tempo di rilascio del trattamento reale (dove vivi)

San Valentino potrebbe essere tra qualche settimana, ma Netflix sta per abbandonare quello che potrebbe essere il successo dormiente della stagione con la sua nuova commedia romantica Il trattamento reale.

Starring Mena Massoud and Laura Marano, Il trattamento reale trova la proprietaria di un parrucchiere Isabella (Marano) che ha l’opportunità di una vita quando un pasticcio porta a un inaspettato effetto domino. Tutto inizia quando Isabella viene chiamata a tagliare i capelli al principe Thomas (Massoud) durante la sua visita a New York City, quando il suo aiuto reale chiama il salone sbagliato.

Dopo aver catturato l’attenzione del principe, Isabella e i suoi colleghi stilisti sono invitati a pettinarsi per l’imminente matrimonio reale del principe Thomas, legato a un matrimonio combinato più basato sul dovere che sull’amore. La loro interazione casuale li porta in un viaggio inaspettato per prendere il controllo del proprio destino seguendo il proprio cuore.

Sebbene non sia così ampiamente promosso come alcuni dei precedenti titoli dello streamer, Il trattamento reale ha tutte le carte in regola per un successo dormiente quando arriva il 20 gennaio!

Il tempo di rilascio del trattamento reale

Come la maggior parte dei programmi e dei film originali Netflix, Il trattamento reale arriverà a livello globale alle 3:00 ET, il che significa che quelli sulla costa orientale probabilmente lo prenderanno giovedì sera o anche durante il fine settimana, a meno che tu non voglia rimanere sveglio per guardare il film presto e bene.

Quelli sulla costa occidentale degli Stati Uniti, nel frattempo, possono iniziare a godersi il film già a mezzanotte, il che è ancora un po’ presto, ma se ti capita di alzarti fino a tardi e cercare qualcosa da guardare, Il trattamento reale sarà disponibile per divertirsi!

Di seguito, abbiamo condiviso quando puoi guardare Il trattamento reale in diversi paesi, regioni e fusi orari in tutto il mondo.

Hawaii: 22:00 HST di mercoledì 19 gennaio Alaska: 23:00 AKDT di mercoledì 19 gennaio Costa occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di giovedì 20 gennaio Fuso orario della montagna: 1:00 MT di giovedì , 20 gennaio Midwest degli Stati Uniti: 2:00 C di giovedì 20 gennaio Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di giovedì 20 gennaio Brasile: 5:00 BRT di giovedì 20 gennaio Inghilterra: 8: 00:00 BST di giovedì 20 gennaio Francia: 9:00 CEST di giovedì 20 gennaio Germania: 9:00 CEST di giovedì 20 gennaio Italia: 9:00 CEST di giovedì 20 gennaio Spagna: 9:00 CEST giovedì 20 gennaio Israele: 10:00 IDT giovedì 20 gennaio Sud Africa: 10:00 SAST giovedì 20 gennaio Mosca, Russia: 11:00 MSK giovedì 20 gennaio Dubai, Emirati Arabi Uniti: 12 :00 pm GST di giovedì 20 gennaio India: 13:30 IST di giovedì 20 gennaio Corea del Sud: 17:00 KST di giovedì 20 gennaio Giappone: 17:00 KST di giovedì 20 gennaio Sydney, Australia: Giovedì 20 gennaio alle 18:00 AEST

Assicurati di dare un’occhiata all’ultima commedia romantica di Netflix Il trattamento reale quando arriverà su Netflix il 20 gennaio!